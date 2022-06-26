Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı zirvede olacak! İşte Türkiye'nin gündeme getireceği 6 başlık...

Dünyanın gözü 28-30 Haziran tarihleri arasında Madrid'de gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı zirveye 30 ülkenin lideri de gelecek. Erdoğan'ın zirvede; İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya – Ukrayna savaşı, Yunanistan ile yaşanan adalar sorunu, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan operasyon ve küresel ekonomi konuları olmak üzere 6 başlığı gündeme getireceği öğrenildi.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek. NATO Zirvesi'ne üye 30 ülkenin liderlerinin yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore katılacak. Ayrıca ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da zirveye üst düzey temsilciyle katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvsi'ne taşıyacağı 6 başlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Zirvesi için dosyasını hazırladı. NATO liderleriyle başbaşa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Erdoğan'ın gündeminde 6 konu olacak. İşte o başlıklar:

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Yeni Şafak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dosyasındaki ana başlık İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. İsveç ve Finlandiya her ne kadar PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıklarını ifade etseler de, iki ülkenin örgüte sağladıkları silahlar ile finansal ve siyasal destekler kanıtlarıyla zirvede sunulacak.

Tahıl krizi

Diğer gündem maddesi ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan gıda krizi olacak. Türkiye'nin öncülüğünde açılacak tahıl koridoru da zirvede gündeme gelecek. Erdoğan çözüm için NATO zirvesinde temaslarını sürdürecek.

Rusya-Ukrayna savaşı

Tüm dünyanın takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken savaştan tüm dünya ekonomik açıdan etkilendi. Avrupa ülkelerindeki liderlerle de sürekli görüşen Erdoğan ve ekibinin NATO zirvesinde savaşın bir an önce bitmesi için liderlerle görüşmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın Ege'deki ihlalleri

Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde gündeme getireceği bir diğer konu da Yunanistan'ın adaları hukuk dışı işgal etmesi olacak. Erdoğan, adaların gayri resmi şekilde silahlandırılmasını gündeme getirecek.

Suriye sınırına operasyon

Türkiye'nin Suriye sınırını güvenlik altına almak ve bölgesel tehditleri bertaraf etmek için düzenleyeceği 5. operasyon da NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın gündem maddelerinden biri olacak. Yeni bir göç dalgasını engellemek için yapılması planlanan harekatı, Erdoğan'ın mevkidaşları ile zirvede değerlendirmesi bekleniyor.

Küresel ekonomik kriz

Erdoğan'ın dosyasındaki diğer başlık ise ekonomi olacak. Kovid-19 salgının ardından başlayan küresel kriz zirvede değerlendirilecek. Erdoğan, dünyadaki enerji krizi ve dolaylı olarak petrol fiyatlarının yükselişini de zirvede gündeme getirecek.