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Gündem Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan devlet başkanlarına seslenecek
Gündem

Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan devlet başkanlarına seslenecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 07:20:00 - 2022-11-15 07:56:04
Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan devlet başkanlarına seslenecek

Erdoğan, Bali'de, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başladı.

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

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Yorumlar

CHP-BİLİM-AKIL

ACABA ÜLKEDE BU SALDIRI OLURKEN SAYIN KILIÇDAROĞLU BÖYLE BİR DANSLI GÖSTERİ İLE KARŞILANSAYDI,BU MAAŞLI TROLLER BU CAHİL GÜRUH NE YAZARDI ACABA!

Osmanlı

Arkandayız reis durmak yok yola devam. Başaramayacaklar ülkemizi bölemeyecekler kimileri anırsada kanırsada boş zafer ak partinin zafer cumhur ittifakının zafer bu milletin olacak. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin lideridir nokta.
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