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Gündem Dünyanın gözü bu görüşmede! Erdoğan, Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi
Gündem

Dünyanın gözü bu görüşmede! Erdoğan, Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Resmi Karşılama Töreni’ne katıldı. G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başlayan Erdoğan bu kapsamda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 14:47:00 -
Dünyanın gözü bu görüşmede! Erdoğan, Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Resmi Karşılama Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo karşıladı. G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başlayan Erdoğan bu kapsamda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de görüştü. Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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Yorumlar

havva BULUT

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Yom

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