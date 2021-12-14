Dünyanın gözü ‘ANKA İHA’da

BUĞRA KARDAN

Savunma ve havacılık sanayii firması TUSAŞ, ilk ANKA-S İHA sistemi ihracatını 2020 Aralık Tunus’a yapmıştı. Firma ikinci ihracatını ise Kazakistan’a gerçekleştirdi.

Anlaşma imzalandı

TUSAŞ, Kazspecexport’la ekim ayında anlaşma imzaladı. Anlaşmayla 3 ANKA-S İHA sistemi, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girdi. Sistemi dünyaya yaymak için yürütülen çalışmalara ise hız verildi. Gelinen aşamada ANKA-S İHA ihracatı için çok sayıda ülkeyle görüşülüyor. Görüşmelerde büyük ilerleme kat edildiği dile getiriliyor. TUSAŞ yetkilileri, ANKA-S İHA sistemini yurt dışına tanıtıp satmak için kıta kıta, ülke ülke dolaşarak hemen her fuara, foruma ve toplantıya katılıyorlar.

Nijer'e HÜRKUŞ satışı

Temel Kotil yönetiminde atağa kalkan TUSAŞ, ANKA-S İHA’nın yanı sıra jet motorlu uçak Hürkuş’u da dünyanın dört bir yanına yollamayı hedefliyor. Uçağı Nijer Cumhuriyeti’ne de satan firma, ihracat müşterilerine yenilerini eklemeyi planlıyor. Uzmanlar, Kotil döneminde TUSAŞ’ın önemli projelere ve ihracat başarılarına imza attığına dikkat çekiyorlar. ANKA-S İHA ve Hürkuş gibi savunma sanayii ürünlerinin 7 kıtaya satılmasının Türkiye ekonomisini daha da kuvvetlendireceğine işaret ediyorlar. “Şu net ki ANKA-S İHA sisteminde Roketsan, Aselsan, Havelsan, TEI ve diğer şirketlerimizin de ürünleri bulunuyor. Söz konusu sistemin ihracatı bu şirketlere de katkı anlamına geliyor” diyorlar.

Güzel haberler yolda

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise “ANKA-S İHA, ülkemizin en başarılı hava taşıtlarından biri olarak kabul görüyor. Şimdiye kadar birbirinden zor görevlerin üstesinden gelerek adını sınırların ötesine taşımayı başardı” diye konuşuyor. Kotil, “ANKA-S İHA, daha birçok ülkenin göz bebeği olacaktır. Tunus ve Kazakistan’ın ardından inşallah daha büyük anlaşmalara da imzamızı atacağız” şeklinde konuşuyor. Kotil, Hürkuş’un da mühendislerin deneyimleri ile azimleri sayesinde gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini aktarıyor.

Çalışmalar hızlandı

Kotil, milli muharip uçağın (MMU) yapımının 2022’de biteceğini de kaydederek, “2023’te motoru çalıştıracağız, 2028’de ise seri üretime geçeceğiz” açıklamasında bulunuyor. Kotil, ilaveten “MMU çift motorludur. Bombalar içinde saklı olan uçak görünmezdir. Motoru F-16 ve F-35 daha güçlüdür” ifadelerini kullanıyor.