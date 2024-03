Dünyanın geldiği nokta! Biri açlıktan, biri tokluktan ölüyor

Sözde medenileşen dünyanın her geçen gün vicdanını ve insanlığını yitirdiği yaşanan iki olayla gözler önüne serildi... İsrail ablukası altında açlıktan ölen çocuklar ve onların can çekişirken ki görüntüleri gündemdeyken diğer yandan dünyanın diğer tarafından da insanların fazla yemekten dolayı ölümle pençeleştiği bir raporla ortaya konuldu. Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bir grup araştırmacının güncel tahminlerine göre, dünya genelinde bir milyardan fazla insan obez olarak kabul ediliyor ve bu durum çok sayıda ciddi sağlık sorunu riskinin artmasıyla bağlantılı. Obezite o kadar yaygın ki, daha önce yetersiz beslenmeyle mücadele eden birçok düşük ve orta gelirli ülke de dahil olmak üzere çoğu ülkede zayıflıktan daha yaygın hale geldi. The Lancet’te yayınlanan makalenin baş yazarı ve Imperial College London’da profesör olan Macid İzzeti, “Şaşırtıcı sayıda insan, obezite ile yaşıyor” dedi.

Bağımsız tahminlerin en yetkilileri arasında sayılan bulgular, 190’dan fazla ülkede 220 milyondan fazla kişiden elde edilen verilere dayanıyor.

Düşük kilolu olmak küresel olarak daha az yaygın hale gelse de, birçok ülkede önemli bir sorun olmaya devam ediyor ve artan sayıda ülkeyi yetersiz beslenmenin “çifte yükü” olarak bilinen durumla karşı karşıya bırakıyor. Prof. İzzeti, çocuklar arasında obezite oranlarındaki artışı “çok endişe verici” olarak nitelendirdi ve bunun 1990 öncesinden bu yana en yüksek sayı olduğunu söyledi. İzzeti, aynı zamanda, yüz milyonlarca kişinin de hâlâ yeterli beslenemediğini söyledi.