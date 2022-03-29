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Gündem Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı
Gündem

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı

Brain Stats tarafından IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki 30 ülke belli oldu. Türkiye'nin de girdiği listede zirvedeki ülkeler şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 14:22:00 -
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı

Brain Stats tarafından IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki 30 ülke belli oldu. Türkiye'nin de girdiği listede zirvedeki ülkeler şaşırttı.

İşte en zeki ülkeler... 

30. Katar - 78 IQ

29. Mısır - 81 IQ

28. Hindistan - 82 IQ

27. Suriye - 83 IQ

26. Suudi Arabistan - 84 IQ

25. Pakistan - 84 IQ

24. İran - 84 IQ

23. Kuveyt - 86 IQ

22. Irak - 87 IQ

21. Endonezya - 87 IQ

20. Azerbaycan - 87 IQ

19. Türkiye - 90 IQ

18. Malezya - 92 IQ

17. Rusya - 97 IQ

16. ABD - 98 IQ

15. Fransa - 98 IQ

14. Almanya - 99 IQ

13. Kanada - 99 IQ

12. Birleşik Krallık - 100 IQ

11. Norveç - 100 IQ

10. Avusturya - 100 IQ

9. Moğolistan - 101 IQ

8. İzlanda - 101 IQ

7. İtalya - 102 IQ

6. Tayvan - 104 IQ

5. Çin - 105 IQ

4. Japonya - 105 IQ

3. Güney Kore - 106 IQ

2. Singapur - 108 IQ

1. Hong Kong - 108 IQ

 

 

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Yorumlar

necdet

Cambridge'li Psikoloji Profesör'ü diyor ki: Bir insan'ın zekâsını ölçmek yıllar sürer; hele öyle IQ metodları ile ölçmeye kalkmak şarlatanlıktır... Haşmetmeaplarının Yeni Akit gazetesi bu haberi niye böyle ciddiye almış ki???

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