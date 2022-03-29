Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı
Brain Stats tarafından IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki 30 ülke belli oldu. Türkiye'nin de girdiği listede zirvedeki ülkeler şaşırttı.
Brain Stats tarafından IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki 30 ülke belli oldu. Türkiye'nin de girdiği listede zirvedeki ülkeler şaşırttı.
İşte en zeki ülkeler...
30. Katar - 78 IQ
29. Mısır - 81 IQ
28. Hindistan - 82 IQ
27. Suriye - 83 IQ
26. Suudi Arabistan - 84 IQ
25. Pakistan - 84 IQ
24. İran - 84 IQ
23. Kuveyt - 86 IQ
22. Irak - 87 IQ
21. Endonezya - 87 IQ
20. Azerbaycan - 87 IQ
19. Türkiye - 90 IQ
18. Malezya - 92 IQ
17. Rusya - 97 IQ
16. ABD - 98 IQ
15. Fransa - 98 IQ
14. Almanya - 99 IQ
13. Kanada - 99 IQ
12. Birleşik Krallık - 100 IQ
11. Norveç - 100 IQ
10. Avusturya - 100 IQ
9. Moğolistan - 101 IQ
8. İzlanda - 101 IQ
7. İtalya - 102 IQ
6. Tayvan - 104 IQ
5. Çin - 105 IQ
4. Japonya - 105 IQ
3. Güney Kore - 106 IQ
2. Singapur - 108 IQ
1. Hong Kong - 108 IQ