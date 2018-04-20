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Dünyanın en zehirli gıdası tespit edildi!

Yapılan araştırmalara göre çiftlik somonları, yetiştirildikleri bölgelerdeki kirlilik sebebiyle kanserden alzheimer'a kadar pek çok hastalığı tetikleyen dünyanın en zehirli gıdalarından biri.

20 Nisan 2018 Cuma 10:52
Dünyanın en zehirli gıdası tespit edildi!

Balıklar daima sağlı bir besin olarak lanse edilse de günümüzde somon balığı için bunu söylemek oldukça güç. Çiftlik somonu dünyanın en zehirli gıdalarından biri olarak kabul ediliyor.

SOMON ÇİFTLİKLERİ ZEHİR SAÇIYOR

Norveç fiyortlarındaki somon çiftliklerinde yapılan bir araştırmada, deniz yüzeyinden 15 metre derinliğe kadar bakteri, ilaç ve böcek ilacı içeren bir atık tabakası olduğu ortaya çıktı. Deniz çiftliklerinin açık sularda olması sebebiyle kirliliği önlemenin imkansız olduğu söyleniyor.

BALIKÇILIKTA TEHLİKE ÇANLARI

Joseph Mercola'ya göre, günümüz balıkçılığı aşırı balık avcılığından kimyasal kirliliğe ve toksik maruziyetlerden genetik mutasyona kadar bir dizi ciddi sorunla karşı karşıya.

5 KAT DAHA ZEHİRLİ

Çiftlik somonu, test edilen diğer gıda ürünlerinden beş kat daha fazla toksik olduğu için dünyanın en zehirli yiyeceklerinden biri olarak kabul ediliyor. Norveçli çevre aktivisti Kurt Oddekalv'a göre somon balığı çiftlikleri hem çevre hem de insan sağlığı için bir felaket anlamında.

KANSERE SEBEP OLABİLİR

Norveç'te Bergen Üniversitesi'nde bir biyolog olan Dr. Anne-Lise Birch Monsen, "Hamile kadınların, çocukların veya gençlerin çiftlik somonunu yemelerini tavsiye etmiyorum" diyor. Monsen, çiftlik somonunda tespit edilen kirleticilerin beyin gelişimi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu, otizmle ilişkili olduğunu ve vücudun bağışıklık sistemi ve metabolizmasında diğer organ sistemlerini etkilediğini ekliyor.

Ayda çiftlikte yetiştirilen somonlardan birden fazla öğün tüketmek, kansere neden olan kimyasallar ve içerdiği yüksek dioksin seviyeleri nedeniyle gelecekte kansere yakalanma riskinizi artırabilir.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:52
  1. Norveç
  2. somun balık

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