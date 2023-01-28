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Kadın - Aile Dünyanın en yaşlı kadını anlatıyor: Uzun yaşamanın sırrı o yiyecekte! Bakalım ne, herkes şok olacak
Kadın - Aile

Dünyanın en yaşlı kadını anlatıyor: Uzun yaşamanın sırrı o yiyecekte! Bakalım ne, herkes şok olacak

Konu uzun bir yaşam olduğunda sağlıklı beslenmenin bunu başarmada etkili bir yöntem olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bunun için birçok kişi meyve ve sebze miktarını artırmayı ve yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekleri kesmeyi düşünür. Bununla birlikte, dünyanın en yaşlı kadını, beklemeyeceğiniz iki yiyeceği sık sık tükettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 21:58:00 - 2023-01-28 22:03:12
Dünyanın en yaşlı kadını anlatıyor: Uzun yaşamanın sırrı o yiyecekte! Bakalım ne, herkes şok olacak

Fransa'dan Jeanne Louise Calment, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefat etmeden önce ise düzenli olarak çikolata ve zeytinyağı tükettiğini açıkladı. Sağlıklı yaşam uzmanı Tyler Woodard, bu yiyeceklerin faydaları hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Uzun yaşamanın sırrının ne olduğu sorulduğunda Jeanne Louise Calment zeytinyağı, ve çikolata diye cevap veriyor. "Peki, Jeanne'nin paylaştığı, uzun yaşamanın sırrı olabilecek bu malzemelerde tam olarak neler var?"

ZEYTİNYAĞI

Woodard, "Zeytinyağı, sağlıklı yağları ve sağlık koşullarını ve hastalıkları azaltmaya yardımcı olmasıyla çok bilinmektedir" diyor.

"Zeytinyağı, daha sağlıklı yağlar olarak kabul edilen antioksidanlarla doludur, temeli tekli doymamış yağ asitleridir. Bu malzeme, gerektiğinde pişirdiğiniz hemen hemen her şeyde kullanılabilir, özellikle sebze veya et kızartmalarında, yemeklerinize eklemesi çok kolay ve evinizde mutlaka bulunduracağınız bir malzemedir."
"Günde bir ila iki yemek kaşığı tüketmek sağlıklı bir yaşam tarzınızı sürdürmek için yeterlidir." Bu bilginin doğrulu ise yakın zamanda Journal of the American College of Cardiology'de yayınlanan bir çalışma ile desteklendi.

Harvard University'deki araştırmacılar, daha yüksek miktarda zeytinyağı tüketen kişilerin, zeytinyağını hiç tüketmeyen veya neredeyse hiç tüketmeyen insanlara kıyasla, erken ölüm riski ve kardiyovasküler hastalık, kanser ve nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceği sonucuna vardı.

ÇİKOLATA

Zeytinyağı ile eşleşen çikolata, beyin gücünü iyileştirmede, hücreleri iltihaplanmadan korumada ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmede rol oynayan antosiyaninler ve fenolik asitlerle birlikte antioksidanlarla doludur.

Bunu daha da ileriye taşımak için, özellikle bitter çikolata, demir, magnezyum ve çinko gibi mineraller açısından zengin olduğu için sağlığınız üzerinde belirgin bir rol oynar. Ancak, çikolatanın aşırı tüketilmesi obeziteye ve kardiyovasküler hastalığa neden olabileceğinden ölçülü tüketilmelidir.

Araştırmalar, 28 ila 50 gram çikolatanın sağlık yararlarını elde etmek için fazlasıyla yeterli olduğunu gösteriyor. Antioxidants and Redox Signaling dergisinde yayınlanan bir çalışma, kakaonun antiinflamatuar özellikleri sayesinde kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini ve antioksidanlarla dolu olduğunu buldu.

Genel olarak, bugüne kadar yapılan araştırmalar, ölçülü kakao veya bitter çikolata tüketiminin yararlarının muhtemelen risklerden daha ağır bastığını gösteriyor.

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