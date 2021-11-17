Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye’ye geliyor! Fiyatı sadece 20 bin TL

Dünyada koronavirüs salgınının çıkması ve çip krizinin yaşanmaya devam etmesi sıfır otomobil fiyatlarında artışlara neden oldu.

Dünyada yaşanan bu krizin ardından Türkiye'deki araba piyasası da etkilendi. Türkiye'de özellikle giriş seviyesindeki bir otomobil için 170 bin TL ile 200 bin TL arasında bir bedel ödemek gerekiyor.

Türkiye'ye gelecek iddiası

Çin piyasasında üretilen bir araç yükselen fiyatlara meydan okuyor. İddialara göre araç üreticisi Changli, Çin'deki en ucuz modeli olan J10'u Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.