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Otomotiv Dünyanın en pahalı arabalarına dokunabilirsiniz!
Otomotiv

Dünyanın en pahalı arabalarına dokunabilirsiniz!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 14:16:00 - 2023-10-27 14:17:01
Dünyanın en pahalı arabalarına dokunabilirsiniz!

Dünyanın en pahalı araba modelleri arasında kabul edilen yenilikçi, özgün tasarımlarıyla dikkat çeken lüks otomobiller, üç gün boyunca yakından incelenebilecek. Milyon dolarlık arabaları burada görebilirsiniz!

Dünyanın en lüks otomobilleri İstMarina AVM’de görücüye çıkmaya hazırlanıyor. 3-4-5 Kasım tarihlerinde İstMarina AVM’de sergilenecek otomobiller arasında Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Tesla, Ferrari, Maserati, Audi, Lamborghini, Mercedes, BMW ve Porsche yer alacak.‘Deniz üstü alışveriş’ tarzıyla perakende sektörüne yeni bir boyut getiren, Anadolu Yakası’nın sahil cephesi en geniş, açık alan alışveriş merkezi İstMarina AVM, dünyanın en lüks otomobillerini 3-5 Kasım tarihleri arasında ziyaretçileri ile buluşturacak.

3 gün boyunca sergilenecek

İstMarina AVM ziyaretçileri, dünyanın en pahalı araba modelleri arasında kabul edilen yenilikçi, özgün ve mükemmel tasarımlarıyla dikkat çeken lüks otomobilleri, üç gün boyunca yakından inceleme fırsatı bulacak.

İstMarina AVM’de 3-5 Kasım tarihleri arasındaki etkinlikte Rolls Royce’un Spectre, Bentley’in Continental modeli otomobil meraklılarıyla buluşurken, Ferrari’nin F12 ve 458, Maserati’nin Laventa modelleri ile Corvette C7 yer alacak. Huracan, Aventador, Gallardo ve Urus modelleriyle ziyaretçilere görsel bir şov sunmaya hazırlanan Lamborghini’nin yanı sıra Mercedes SLS AMG ve Brabus olmak üzere iki modeliyle İstMarina AVM’de görücüye çıkacak. Porsche ise GT2 modeliyle otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

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