Dünyanın en iyi tatlıcılarından 4’ü Türk markası!

Gastronomi dünyasının prestijli platformları arasında yer alan Taste Atlas, dünyanın en iyi tatlıcılarını seçti. 150 mekanın yer aldığı listede Türkiye'den 4 marka bulunuyor. Listenin birinci sırasında Portekiz/Lizbon'dan bir mekan bulunurken; ikinci sırada ise ülkemize gelen turistlerin gözbebeği Hafız Mustafa yer aldı.

Dünyanın en iyi yemeklerinin listelendiği Taste Atlas "En efsanevi Tatlı Mekanları" listesini yayınladı. 150  mekanın bulunduğu listeye Türk markaları damga vurdu.

İKİNCİ SIRAYA 'HAFIZ MUSTAFA' DAMGASI

Listenin birinci sırasında Portekiz/Lizbon'dan bir mekan bulunurken; ikinci sırada ise ülkemize gelen turistlerin gözbebeği Hafız Mustafa yer aldı.

Listenin altıncı sırasında ise yine turistlerin uğrak noktası haline gelen ve baklavayı dünyaya tanıtan markalardan Karaköy Güllüoğlu bulunuyor.

GAZİANTEP MEKANLARI DA LİSTEDE

Yirmi üçüncü sırada ise misafirlerine Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinden katmeri sunan Katmerci Zekeriya Usta var.

Listenin elli yedinci sırasında ise İstanbul Kadıköy'deki Dondurmacı Ali Usta yer alıyor.

