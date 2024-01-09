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Kadın - Aile Dünyanın en iyi ev çorbası: Gıda ile ilacı ayırın! Türkiye listeye geçti, bu damga vurdu! Hastalıkları şoke eden, savaş veren bir silah
Kadın - Aile

Dünyanın en iyi ev çorbası: Gıda ile ilacı ayırın! Türkiye listeye geçti, bu damga vurdu! Hastalıkları şoke eden, savaş veren bir silah

Yeniakit Publisher
2024-01-09 00:45:00 - 2024-01-09 01:50:36
Dünyanın en iyi ev çorbası: Gıda ile ilacı ayırın! Türkiye listeye geçti, bu damga vurdu! Hastalıkları şoke eden, savaş veren bir silah

CNN İnternational duyurdu: dünyanın en iyi 20 çorbasının listesini paylaştı. Türkiye'den 'yayla çorbası' da var. Türkiye'nin en çok yapılan çorbalarından olan bu gıda için şok eden bilgiler...

CNN'in dünya mutfağı araştırmasında, çorba kültürüyle ilgili şu yoruma yer verildi:

"Çorba: Küresel Bir Tarih" kitabının yazarı Janet Clarkson, çorbanın dünyanın en eski ve tarihi yiyeceklerinden biri olduğunu söyledi.

“Her kültürün bir çeşit çorbası vardır. Çok eski kökleri var.” diyen yazar, kitapta ilk insanların kaplumbağa kabuklarından bambu çubuklarına kadar her şeyi kaynatarak çok eski çağlardan itibaren metal çorba kapları ürettiğini yazıyor.

Çorba, yiyecekleri kaynatarak, beslenme veya tıbbi amaçlarla eklenen otlar ve diğer bileşenler yanında tahıllarla birlikte doymayı mümkün kıldı.

Nezlesi olan bir arkadaşınıza bir kase doyurucu çorba (belki yanında ekmekle birlikte) her teslim ettiğinizde, aslında asırlık bir geleneği sürdürdüğümüzü söyleyen Clarkson, "Gıda ile ilacı ayırmak eski insanların aklına gelmiyordu. Sanırım dünyadaki her ülkede, tarihsel olarak bazı çorbalar ilaç tedavisi olarak görülüyordu." dedi.
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Adına ne derseniz deyin bu doğrudur. Günümüzde çorbalar et suyuna benzerken, yahniler daha doyurucudur.

Clarkson çorba ve et suyu tarihinin izini sürmek için yüzyılların etimolojisine dalmışken, cömertçe geniş bir değerlendirme yapmaya karar verdi:

"Sadece suda pişirilen bazı şeyler, aromalı su, yemeğin önemli bir parçası haline geliyor."

Bu, dünyanın muazzam mutfak çeşitliliğine yer ayıran bir tanımdır.

TÜRKİYE'DEN YAYLA ÇORBASI LİSTEDE

Yayla çorbası, çorba ile ilacın o kadar ayrı düşünülmediği bir dönemi anlatıyor.

Haşlanmış pirinç veya arpa, bu kremalı yayla/yoğurt çorbasına taneli tatlılık katar. Kış aylarında soğuk algınlığını önlediğine inanılıyor;

Bazı Türk hastaneleri iyileşen hastalara yoğurt çorbası bile ikram ediyor.

Bir parça kuru nane, yoğurdun hafif keskinliğini dengelemeye yardımcı olur. Yumuşak bir taze pide ekmeği ile servis yapın.

Savaş veriyor

Yayla çorbası, sağlık açısından çeşitli yararlar sağlar. Bunlardan en önemlisi kolesterol dengeleyici özelliğidir. İyi kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Ayrıca içeriğinde bulunan yoğurt sayesinde yağ yakımını kolaylaştırır.

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