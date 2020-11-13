Dünyanın en ileri teknolojileriyle donatılan Tekirdağ Şehir Hastanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İsmail Fehmi Cumalioğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tekirdağ'da 1.5 milyar TL'ye akıllı bina konsepti ile yapılan şehir hastanesi dünyanın en ileri teknolojileri ile donatıldı.

Akıllı bina teknolojisine sahip

Marmara Denizi'ni gören odalarıyla beş yıldızlı otel kalitesinde olan Tekirdağ Şehir Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Balkanlar'ın sağlık üssü olmaya aday olan şehir hastanesi depreme dayanıklı ve akıllı bina teknolojisiyle yapıldı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'en büyük hayalim' dediği şehir hastanelerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları ise şu şekilde:

Muhteşem bir sağlık tesisinin açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bugün İsmail Fehmi Cumalioğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eserdir.

Tekirdağ Şehir Hastanesi, Yunanistan ve Bulgaristan dahil bölgenin en gelişmiş entegre sağlık kuruluşudur. Bu muhteşem eserin tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.

Büyük devlet zor zamanlarda vatandaşının yanında olmayı başarabilen bir devlettir. Salgın döneminde dünyadaki tüm devletler gerçek kapasitelerini görmüştür. Salgın sürecinde adeta takke düştü kel göründü misali yüzlerdeki makyajlar akmış gerçekler ortaya dökülmüştür. Dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Kağıt üzerinde maddi bakımdan zengin görünen ülkelerin ne hastane kapasitelerinin ne sağlık personeli sayışlarının ne sağlık sigortası sistemlerinin böyle bir yükü taşıyamadığı ortaya çıktı.

Biz ise Atatürk Havalimanı'nda bin 6 odalı bir hastaneyi 45 günde bitirdik. Aynı şekilde yine bin 6 yataklı bir hastaneyi Sancaktepe'de Anadolu yakasında onu da bitirdik. Ve bunların içinde 16'şar ameliyathane var.