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Dünyanın en güzel hikayesi

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir Memiş Ağa varmış... Memiş Ağa değil de, Durmuş veya Satılmış Ağa... Hepsi bir...

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:10
Dünyanın en güzel hikayesi

Evvel zaman da dediğimiz, pek yakın bir tarih, meselâ Birinci Dünya Harbi sonu... Bu Memiş Ağanın köyü, cenubî Anadoluda, düşman istilâsına uğramış, yanmış ve yakılmış bucaklardan... Köy, sadece yanık kokusu ve yıkık manzarası veriyor.

Bir zabit, bir süvari zabiti, harb içinde bu köye sık sık gelip ordu hesabına yüksek kumandanlara at satın alan bir zabit, nihayet o da sivil elbiseli, o da yanık ve yıkık, herhangi bir vesileyle bu köye uğruyor. Köy, bilhassa cins atlariyle meşhur...

Mütareke olmuş, muharebe durmuş, fakat bütün vatan toprağı, kum kum acımakta, taş taş sızlamakta...

Zabit, bir ölü evine girercesine köye ayak basıyor. İzbelerde bir adam... Yanına yaklaşıyor:

- Nerede Memiş Ağa?

- Şurada, şu yamacın dibinde, bir kayanın üstünde oturuyor.

İlerleyen, Memiş Ağanın yanına giden, onu selâmlayan, selâmına cevap alan, şahsını tanıtan, tanınan ve mendilini açıp oturması için kendisine yer gösterilen zabit... Uzun bir sükût... Memiş Ağanın konuşmaya pek niyeti yok... Nihayet zabit, dayanamayıp, köyün en büyük ağasına ve atçısına soruyor:

- Niye susuyorsun ağa?

- Ne söyleyeyim oğul?

Zabit kimi sorduysa “Yok!” cevabını alıyor; hangi atı merak ettiyse “Yok, gitti; yok, öldü!” Sükût...

- Karabaş’ların Hasan Ağa ne oldu, ağa?

- Yok, gitti!

Sükût...

- Ya şu meşhur kır at; Akduman?

- Yok, öldü!

Hangi insan sorulsa “Ya öldü, ya gitti!”; hangi at merak edilse “Ya gitti, ya öldü!”... ölen niçin, giden nereye?.. Yahut ölen nereye, giden niçin?.. Gidenler mi ölüyor, ölenler mi gidiyor?.. Hâsılı her şey karanlık, her şey müphem...

Nihayet Memiş Ağa, zabitin ikide birde kendisini kurcalamasından üzgün, elini gayet hususi bir işaretle sağa açıp ve sonra ona bir gidiş ahengi verip diyor ki:

- Senin anlıyacağın, oğul, iyi insanlar, iyi atlara bindileeeeer, gittiler!

Bizse, Memiş Ağa misalini tersinden hayal etmeye meyilliyiz. Şöyle, ne kadar fikri, bedii, içtimai, idari hasretimiz varsa, hepsinin birden yollarını kavuşturan meydanda durup kulağımızı nal seslerine vermek ve sonunda, sökün etmekteki «safkan» ları görünce narayı basmak:

- İyi insanlar, iyi atlara bindileeeeer, geldiler!

Bu metin, merhum Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “At’a Senfoni” adlı eserinin “Netice” başlıklı kısmıdır..

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:10
  1. hikaye
  2. At’a Senfoni
  3. netice

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