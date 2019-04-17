"Dünyanın en güçlü sporcuları" Alanya'ya geliyor Bu yıl Alanya'da düzenlenecek "MLO Strongman Champions League" yarışları 19-20 Nisan'da yapılacak

ANTALYA (AA) - Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" bu yıl Alanya'da düzenlenecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanya'nın ev sahipliğinde en güçlü sporcuların karşılaşacağı 16 etaptan oluşan Strongman Champions League yarışları 19-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Birbirinden güçlü 12 sporcu zorlu yarışlarda puan almak ve ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. Halka açık gerçekleştirilecek yarışların aynı zamanda Alanya ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor. Yarışlar, "Strongman 2019 Dünya Serisi"nin üçüncü yarışı olarak takvimde yer alacak. Alanya Grandprix Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin, amaçlarının Alanya'daki yarışları başarıyla organize edip, Türkiye'de kalıcı ve geleneksel hale getirmek olduğunu belirtti. Alanya'ya gelecek sporcuların 5 ayrı yarışta puan toplayacağını kaydeden Cimrin, "13 ülkeyi dolaşan sporcular ligdeki puanlarını yükseltmeye çalışacaklar. Alanya'daki toplam 5 kategorideki yarışlardan ilki 19 Nisan'da Kleopatra Plajı'nda yapılacak. Diğer 4 yarış 20 Nisan'da İskele Meydanı Şelale Önü bölgesinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı. Yarışlara katılacak sporcular şunlar: Alex Moonen (Hollanda), Jarno Kirsela (Finlandiya), Johan Espenkrona (İsveç), Will Baggott (İngiltere), Sean O Hagan (İrlanda), Travis Ortmayer (ABD), Dennis Kohlruss (Almanya), Bedo Haichkian (Bulgaristan), Mika Torro (Finlandiya), Amin Manavi (İran), Nill Saybe (ABD/Honduras), Aurelien Le Jeune (Fransa).



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.