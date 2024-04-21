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Aktüel Dünyanın en güçlü böceği Türkiye'de görüldü! Tam 90 bin dolar değerinde
Aktüel

Dünyanın en güçlü böceği Türkiye'de görüldü! Tam 90 bin dolar değerinde

Yeniakit Publisher
2024-04-21 21:32:00 -
Dünyanın en güçlü böceği Türkiye'de görüldü! Tam 90 bin dolar değerinde

Dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve 90 bin dolar değerinde bulunan gergedan böceği, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görüldü.

Yüksekova ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Bataklık köyünde yaşayan Turan Erci, dün sabah ağaç kestiği sırada gergedan böceğini fark etti. Araştırdığında böceğin dünyanın en güçlü böceği olduğunu öğrenen Ercu, böceği daha sonra doğaya bıraktı.

Turan Erci, “Dün sabah ağaç kestiğimiz esnada ağaç kütüğünün içinde bulduk. Ne böceği olduğunu ilk etapta kestiremedik. Daha sonra böceği internet üzerinden araştırınca bunun Asya kıtasında ormanlık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşayan gergedan böceği olduğunu öğrendik” dedi.

Böcek 90 bin dolar değerinde!

Araştırmaları sonucu böceğin değerinin 90 bin dolar olduğunu öğrendiğini belirten Erci, “İnternet verilerine göre 90 bin dolar gibi ciddi bir değeri varmış. Tabii onu tam olarak bilmiyoruz. Kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir böcek türü. Biz böceği tekrar doğal yaşam alanına bıraktık” şeklinde konuştu.


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