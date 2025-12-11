Dünyanın en değerli galyonu: Karayipler’de 17 Milyar dolarlık hazine bulundu

Karayip Denizi’nin dibinde üç asırdır yatan San José galyonundan ilk kez hazine niteliğindeki eserler çıkarıldı. Kolombiya hükümetinin yürüttüğü araştırma projesi kapsamında yüzeye getirilen parçalar arasında altın sikkeler, porselenler ve dev bir top bulunuyor.

Hazinenin toplam değerinin 17 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.

TARİHİ BATIŞ: 1708’DE İNGİLİZ DONANMASI TARAFINDAN VURULMUŞTU

8 Haziran 1708’de yaklaşık 200 ton kargo taşıyan San José, İspanya Veraset Savaşı sırasında Kraliyet Donanması tarafından saldırıya uğramış ve kısa sürede batmıştı. Galyonun tam yeri 2015 yılında Kolombiya tarafından doğrulanana kadar kesin olarak bilinmiyordu.

Kolombiya, define avcılarını engellemek için koordinatları gizli tuttu; ancak ABD, İspanya, Kolombiya ve Bolivya hazine üzerinde hak iddiasında bulunmayı sürdürüyor.

ALTIN SİKKELER, PORSELENLER VE DEV TOP BULUNDU

Araştırma kapsamında bölgeye indirilen uzaktan kumandalı sualtı araçları, önce macuquina tipi altın sikkeleri tespit etti. Bu sikkelerin 16. yüzyıldan 18. yüzyıl ortasına kadar İspanyol Amerika’sında elle basıldığı biliniyor.

Bunların yanı sıra ince işçilikli porselen parçaları ve “Karayip Korsanları” filmlerini andıran büyük bir bronz top da çıkarıldı.

Bazı sikkelerde görülen “L” işareti, bunların Lima’da basıldığını, diğer damgaların ise 1707 yılına işaret ettiğini gösteriyor.

KOLOMBİYA’NIN BÜYÜK PROJESİ: ‘SAN JOSÉ’NİN KALBİNE DOĞRU’

Kolombiya, 2024’te başlattığı ‘Toward the Heart of the San José’ projesi kapsamında geminin yapısı, rotası ve batış nedenine dair yeni bilgiler elde etmeyi amaçlıyor.

Bilim insanları, eserlerin üretim tekniklerini, ticaret yollarını ve dönemin koloniyal ekonomisini incelemek için çok sayıda analiz yapacak. Araştırma, geminin nasıl battığına dair tartışmaları da aydınlatabilir.

Batışla ilgili en güçlü teorilerden biri, bir top mermisinin barut mahzenine isabet ederek dev patlamaya yol açtığı yönünde; ancak bu henüz kanıtlanmış değil.

KÜLTÜREL MİRASI KORUMADA ÖNEMLİ BİR ADIM

Kolombiya Kültür, Sanat ve Bilgi Bakanı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Bu tarihi olay, Kolombiya devletinin Sualtı Kültürel Mirası’nı koruma kapasitesinin güçlendiğini gösteriyor. Bu miras, ülkenin kimliğinin önemli bir parçasıdır.”

Hazinenin tamamının çıkarılmasının yıllar alabileceği belirtilirken, eserlerin toplam değerinin dünyanın en büyük deniz altı hazinelerinden biri olabileceği vurgulanıyor.