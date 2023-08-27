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Yerel Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalya'da
Yerel

Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalya'da

Yeniakit Publisher
2023-08-27 13:32:00 -
Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalya'da

ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, QTerminals Antalya Limanı açıklarına demirledi.

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, gemi ile görevli 12. Uçak Gemisi Taarruz Grubu (Carrier Strike Group-CSG) personelini misafir ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 4 bin 500 askeri personelin, limanın modern rıhtım ve terminalini kullanarak güvenli bir şekilde şehre giriş yaptığını aktaran Sert, "QTerminals Antalya olarak yıllık 350 bin TEU konteyner, yıllık 5 milyon ton elleçleme ve askeri gemilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kabiliyete sahip liman olma özelliğimizle öne çıkıyoruz. Bu ziyaret ayrıca ülke ekonomisine sağlayacağı etki için de önem taşıyor." ifadesini kullandı.

QTerminals Antalya'nın Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından biri olduğuna işaret eden Sert, İzmir, Mersin arasında yaklaşık 700 deniz mili kıyısı şeridinde yer alan en büyük organize liman olarak hizmet verdiklerini kaydetti.

Yılda yaklaşık 200 bin yolcuyu ağırladıklarını belirten Sert, QTerminals Antalya'nın, yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetleri ile bagaj işlemleri ve tam terminal hizmetleri sunduğunu bildirdi. Sert, toplam 370 metre uzunluğunda, 2 kruvaziyer iskelesine sahip limanın, 1830 metrekare yolcu terminali ve bin metrekare bagaj alanı ile ziyaretçilerine hizmet verdiğini ifade etti.

Öte yandan QTerminals Antalya'nın terminalini kullanan USS Gerald R. Ford gemisi personeli, kenti gezdi ve alışveriş yaptı. Uçak gemisi tatilciler ve Antalyalılar tarafından ilgiyle takip edildi.
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