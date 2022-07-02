Dünyanın en büyük ikinci rezerv keşfi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’in dünyada tarihe geçen bir keşifle karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları aktardı: “2011’de başlayan çalışmalarımızda 125 bin 193 metre sondaj yapıldı. Sahadan 59 bin 121 numune toplandı. Bunların analizleri tamamlandı.

Analizler sonucunda Beylikova ilçesinde 694 milyon ton nadir toprak elementi keşfedildi. İlçe, bu keşifle dünyanın en büyük ikinci rezerv sahası oldu. En büyük saha Çin’de. Bu sahada 800 milyon tona yakın rezerv var.”

Dönmez, “Nadir elementler son derece değerliler. Bunlara erişmek o kadar kolay değil. Son derece stratejik, teknolojik ürünlerde kullanılan maddelerden bahsediyoruz. Havacılık, savunma ve uzayın yanı sıra tıp sanayii olmak üzere birçok alanda az ya da çok miktarda olmakla beraber kullanılan ürünler” diye konuştu. Nadir toprak elementleri, fiber optik ürünlerinden akıllı füzelere ve yakıt hücrelerine kadar 20’den fazla alanda kullanılıyor.