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Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'

Dünyanın en büyük uçak bakım ve modifikasyon firmalarından AMAC Aerospoce Genel Müdürü Kadri Muhiddin, “Türkiye’ye güvenimiz tam” dedi.

30 Eylül 2018 Pazar 15:18
Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'

Dünyanın en büyük uçak bakım ve modifikasyon firmalarından AMAC Aerospace, Türkiye yatırımlarını büyütmeyi planlıyor. 2012’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, 2018’de ise Milas- Bodrum Havalimanı’nda hangar yatırımı yapan AMAC Aerospace, Türkiye’nin ekonomisine güvendiklerini ve yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

"Türkiye ekonomisine güvenimiz tam"

Yeni Şafak'ın haberine göre İstanbul Airshow’da gazetecilerin sorularını cevaplandıran AMAC Aerospoce Genel Müdürü Kadri Muhiddin, “Milas- Bodrum Havalimanı’nda bulunan yeni hangarımız kısa sürede tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. AMAC Aerospace olarak uçak bakımlarında Türkiye’deki önemli bir açığı kapattığımızı düşünüyorum. Türkiye’nin Ortadoğu ve Avrupa arasındaki merkezi konumu sayesinde kısa sürede daha da büyümeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte Milas - Bodrum Havalimanı’nda hangar yatırımlarımız artarak devam edecek. AMAC Aerospace olarak İngiltere, İsviçre, Fransa, Lübnan ve Türkiye’de yatırımlarımız var. Dünyanın neresinde fırsat doğarsa, biz yatırımlarımızı yaparız” diye konuştu.

Havacılığın merkezi

Kaan Air Genel Müdürü Kemal Süler ise Türkiye’nin havacılığın merkezi olması yolunda çok önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Süler, “Kaan Air olarak havacılıkta son teknolojiye yatırım yapıyoruz. Havacılıkta teknik ekipmanların sunduğu imkanlardan Türkiye’nin en başta faydalanması için sürekli helikopterlerimizdeki teknolojimizi güncelliyoruz. Fuarda savunma, ticari ve sivil havacılık alanındaki davetlilerimiz, standımızda Norveç Polis Teşkilatı’nın envanterinde yer alan AW169’larda kullanılan “Görev Konsolu”nu deneyimleme fırsatı buldular” dedi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 15:18
  1. İstanbul
  2. AMAC Aerospoce
  3. AMAC Aerospoce Genel Müdürü Kadri Muhiddin
  4. Türkiye açıklaması
  5. havacılık
  6. Türkiye yatırımları

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