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Aktüel Dünyadan haberleri yok! CHP'den akılalmaz önerge
Aktüel

Dünyadan haberleri yok! CHP'den akılalmaz önerge

CHP, Ergene Nehri’ndeki kirliliğin temizlenmesi için 7 milyar TL'lik yatırımla eylem planı hayata geçirilmesine rağmen, kirliliğe ilişkin araştırma önergesi verdi. Önerinin reddedilmesi üzerine bazı muhalif medya organları ve CHP tarafından "çevre karşıtlığı" algısı başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 18:01:00 -
Dünyadan haberleri yok! CHP'den akılalmaz önerge

Ergene Nehri’ndeki kirlilik için Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden biri olan Ergene Havzası Eylem Planı hayata geçirilmişti.

31 arıtma tesis yapıldı

Bu kapsamda, 26'sı belediye ve 5'i OSB'ler için 31 tane biyolojik arıtma tesisi, 14 km tünel, 30 km kara boru hattı ve 4.5 km deniz deşarjı yapıldı.

28 dere ıslah edildi

Toplam 395 kilometre uzunluğunda 28 dere ıslah edildi. 500 bin dekar tarım arazisi, sel ve taşkınlardan koruma altına alındı. Taşkın erken uyarı sistemi ile tedbir alınmasını sağlayacak 11 akım ve meteoroloji gözlem istasyonu kuruldu.

Tüm bunlara rağmen, CHP Ergene Nehri’ndeki kirliliğin nedenleri ve canlı yaşamına etkilerinin araştırılmasını önerdi. Önergenin hali hazırda bir eylem planı olduğu ve milyarca lira yatırım yapıldığı için reddedilmesi üzerine CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, "Ergene'den akan kara sular, AK Parti'nin yüzünün karası" açıklaması yaptı.

"Açılış törenine bekleriz"

Bazı muhalif medya organları ve CHP tarafından "Kirliliğin araştırılması istenmiyor" şeklinde algı yapılması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar açıklama yaptı.

Birpınar, "Kirlilik zaten araştırıldı, yol haritası belirlendi. 26'sı belediye ve 5'i OSB'ler için 31 tane biyolojik arıtma tesisi, 14 km tünel, 30 km kara boru hattı ve 4.5 km deniz deşarjı yapıldı. Açılışa bekleriz" diyerek bu söylemlere cevap verdi.

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