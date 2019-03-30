Dünyada sadece dört ülkede var! Milli silahımız ilk kez kullanıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından resmi kabulü yapılan tek “yönlendirilmiş enerji silahı” olan ve tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ŞAHİ 209 Blok 1, 300 gram ağırlığındaki mühimmatla 12 kilometre menzile fırlatabiliyordu. ŞAHİ 209’un bir üst versiyonu olan ŞAHİ 209 Blok 2, saha testlerine başladı ve ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. ŞAHİ 209 Blok 2 tamamlandığında mühimmatı 50 kilometre menzile fırlatabilecek.

Aksam.com.tr’nin haberine göre; ŞAHİ yönlendirilmiş enerji silahlarının geliştiricisi olan YETEKNOLOJİ A.Ş Kurucusu ve Genel Müdürü Fazıl Hizal, elektromanyetik top sistemleri ve saha testinde ilk atışını yapan ŞAHİ 209 Blok 2’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“En gelişmiş teknolojik seviyede”

Elektromanyetik fırlatma sistemini (EMFS) dünyada dört ülke geliştirebiliyor. Türkiye de bunlardan biri. Peki ŞAHİ 209'un diğer ülkelerin geliştirdiği sistemlerle arasında bir fark var mı?

Bugün ŞAHİ 209 Blok 2’yi ateşleyerek saha testlerinde, taktik askeri özelliklerde ve kapasitedeki dünyanın en gelişmiş dört sistemden birini Türkiye’de hayata geçirmiş bulunuyoruz. ŞAHİ 209 Blok 1, görünen hedeflerin EMFS ile vurulabileceğini gösterdi. Blok 2 de artık ABD ve Çin’den daha aşağı olmayan bir teknoloji ile ufuk ötesi atış yapabileceğimizi gösterdi. Ve biz bunu bir yıldan kısa bir sürede geliştirdik.

“SSB’nin tedarik ettiği ilk yerli ve milli elektromanyetik silah sisteminin devamı”

Temmuz 2018’de Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabulü yapılan ve Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sahada test edilen dördüncü elektromanyetik topu olan ŞAHİ 209 Blok 1’den sadece 8 ay sonra, 10 katı daha güçlü olması hedeflenen ŞAHİ 209 Blok 2 de sahada başarı ile test edildi.

ŞAHİ 209'un ve yeni test edilen blok 2 versiyonunun yerlilik oranı nedir?

ŞAHİ 209, YETEKNOLOJİ A.Ş. tarafından yüzde 100 millî imkânlarla yerli üretilen tek sistemdir. Blok 2, tamamen şirket öz kaynakları kullanılarak ŞAHİ 209 Blok 1’in devamı olan özgün bir proje olarak gerçekleştirildi.

“Daha büyük, daha güçlü ve daha etkili”

ŞAHİ 209 Blok 2'nin ilk sistemden farkı nedir?

ŞAHİ 209 Blok 2 daha büyük, daha güçlü ve daha etkili bir sistem olarak ülkemizin savunması noktasında birçok konuda yurt dışına bağımlılığımızı bitirebilecek. ŞAHİ 209 Blok 1, 12 kilometre menzile ve 1 megajul güce sahipti. ŞAHİ 209 Blok 2 ise azami 10 megajul darbeli güç kaynağı ile 50 kilometre menzilde etkili, hipersonik hızlı bir mermiye ve 7 metre namlu uzunluğuna sahip. Bu sayede ürün, dünyada endişe kaynağı olan hipersonik silahlar için de savunma ve saldırıda etkili bir alternatif olma potansiyeli taşıyor.

“Füzenin binde bir maliyetine sahip”

Bu teknoloji için "geleceğin silahı" deniyor. Bu silahı diğer klasik savunma sistemlerinden önemli kılan üstünlükleri nelerdir?

Hipersonik hıza sahip olması, yani ses hızının katlarca üzerine çıkması, üstün tahrip gücü, mevcut top-roket mühimmatının bin katı enerjiye sahip imha kapasitesi, top mermisi fiyatına füze menzilinde atış yapabilmesi, radara yakalanmayan ve karşı önlemi olmayan bir sistem olması diye sayılabilir. Ayrıca, uzun menzilli balistik mühimmatlar, hatta uydu fırlatılabilme potansiyeli olması da klasik savunma sistemlerine yönelik üstünlükleri arasında gösterilebilir. Sistem ve mermisinin maliyeti bir füzeyle kıyaslanamayacak kadar düşük, etkin üretimi mümkün ve operasyonu ucuz. Bir füzenin maliyetiyle kıyaslayacak olursak, füzenin maliyetinin binde biri bir maliyete sahip olması diyebiliriz.

Sistem hangi platformlarda kullanılabilir?

Öncelikle kara konuşlu ve sahil konuşlu bataryalarda kullanılabilir. Akabinde mobil platformlarda kullanılması da mümkündür. Bir sonraki adım, gemi üzerinde konuşlu olması. Bu tamamen ihtiyaç ve hedef tanımı stratejisi ile ilgilidir.

“Türkiye dünyada dört ülkeden biridir”

Elektromanyetik fırlatma sistemi klasik savunma sistemlerinin yerini alabilir mi?

Eldeki mevcut sistemlerin yerini almasından ziyade onlara takviye olabilir. Ve diğer sistemlerin yapamadıkları bazı kabiliyette operasyonları yapma imkânı verir.

Türkiye bu alanda kaçıncı sırada rakipleri kimler?

Türkiye şu anda saha prototipi gerçekleştirebilmiş dört ülkeden biridir. Türkiye, ABD, Çin ve ISL (Fransa/Almanya). Japonya, Rusya ve Güney Kore hala laboratuvar ortamında çalışmalarını sürdürüyor.

ŞAHİ 209’un hedefleri neler?

Öncelikli hedefimiz etkili bir kara ve sahil konuşlu batarya ve bunun (mobil olarak) hareketli olabilmesidir. Sonraki hedefimiz ise gemi konuşlu toplar ve yine gemilere yönelik katapult (gemiden uçak kalkışı için kullanılan) sistemleri gerçekleştirmek.

ŞAHİ 209 ismi nereden geliyor?

ŞAHİ ismi, İstanbul kuşatması esnasında Fatih’in, İstanbul’un surlarını yıkmakta kullandığı en etkili silah olan topun ismidir. Bir nevi çağ açıp çağ kapatan silahın ismi. 209 sayısı ise milattan önce 209 yılında kurulan ilk Türk Kara Kuvvetleri’nden geliyor.

Geleceğin savaş teknolojisi nasıl çalışıyor?

Ses hızının 5 katına çıkabilen, dakikada iki atış yapabilen ve bunları yaparken baruta ihtiyaç duymayan “geleceğin savaş teknolojisi” olarak adlandırılan elektromanyetik top sisteminin çalışma prensibi; yüksek akımla oluşturulan manyetik alanın, mühimmat ya da mermiyi ses hızının 5 katı gibi çok yüksek hızlarla itmesine dayanıyor.