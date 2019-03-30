0553 313 94 23

Dünyada sadece dört ülkede var! Milli silahımız ilk kez kullanıldı

Dünyada sadece dört ülkenin sahip olduğu “geleceğin savaş teknolojisi” ile üretilen yerli ve milli ŞAHİ 209 elektromanyetik top sisteminin bir üst versiyonu olan ŞAHİ 209 Blok 2’nin ilk saha testleri başarıyla gerçekleştirildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:43
Dünyada sadece dört ülkede var! Milli silahımız ilk kez kullanıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından resmi kabulü yapılan tek “yönlendirilmiş enerji silahı” olan ve tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ŞAHİ 209 Blok 1, 300 gram ağırlığındaki mühimmatla 12 kilometre menzile fırlatabiliyordu. ŞAHİ 209’un bir üst versiyonu olan ŞAHİ 209 Blok 2, saha testlerine başladı ve ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. ŞAHİ 209 Blok 2 tamamlandığında mühimmatı 50 kilometre menzile fırlatabilecek.

Aksam.com.tr’nin haberine göre; ŞAHİ yönlendirilmiş enerji silahlarının geliştiricisi olan YETEKNOLOJİ A.Ş Kurucusu ve Genel Müdürü Fazıl Hizal, elektromanyetik top sistemleri ve saha testinde ilk atışını yapan ŞAHİ 209 Blok 2’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“En gelişmiş teknolojik seviyede”

Elektromanyetik fırlatma sistemini (EMFS) dünyada dört ülke geliştirebiliyor. Türkiye de bunlardan biri. Peki ŞAHİ 209'un diğer ülkelerin geliştirdiği sistemlerle arasında bir fark var mı?

Bugün ŞAHİ 209 Blok 2’yi ateşleyerek saha testlerinde, taktik askeri özelliklerde ve kapasitedeki dünyanın en gelişmiş dört sistemden birini Türkiye’de hayata geçirmiş bulunuyoruz. ŞAHİ 209 Blok 1, görünen hedeflerin EMFS ile vurulabileceğini gösterdi. Blok 2 de artık ABD ve Çin’den daha aşağı olmayan bir teknoloji ile ufuk ötesi atış yapabileceğimizi gösterdi. Ve biz bunu bir yıldan kısa bir sürede geliştirdik.

“SSB’nin tedarik ettiği ilk yerli ve milli elektromanyetik silah sisteminin devamı”

Temmuz 2018’de Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabulü yapılan ve Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sahada test edilen dördüncü elektromanyetik topu olan ŞAHİ 209 Blok 1’den sadece 8 ay sonra, 10 katı daha güçlü olması hedeflenen ŞAHİ 209 Blok 2 de sahada başarı ile test edildi.

ŞAHİ 209'un ve yeni test edilen blok 2 versiyonunun yerlilik oranı nedir?

ŞAHİ 209, YETEKNOLOJİ A.Ş. tarafından yüzde 100 millî imkânlarla yerli üretilen tek sistemdir. Blok 2, tamamen şirket öz kaynakları kullanılarak ŞAHİ 209 Blok 1’in devamı olan özgün bir proje olarak gerçekleştirildi.

“Daha büyük, daha güçlü ve daha etkili”

ŞAHİ 209 Blok 2'nin ilk sistemden farkı nedir?

ŞAHİ 209 Blok 2 daha büyük, daha güçlü ve daha etkili bir sistem olarak ülkemizin savunması noktasında birçok konuda yurt dışına bağımlılığımızı bitirebilecek. ŞAHİ 209 Blok 1, 12 kilometre menzile ve 1 megajul güce sahipti. ŞAHİ 209 Blok 2 ise azami 10 megajul darbeli güç kaynağı ile 50 kilometre menzilde etkili, hipersonik hızlı bir mermiye ve 7 metre namlu uzunluğuna sahip. Bu sayede ürün, dünyada endişe kaynağı olan hipersonik silahlar için de savunma ve saldırıda etkili bir alternatif olma potansiyeli taşıyor.

“Füzenin binde bir maliyetine sahip”

Bu teknoloji için "geleceğin silahı" deniyor. Bu silahı diğer klasik savunma sistemlerinden önemli kılan üstünlükleri nelerdir?

Hipersonik hıza sahip olması, yani ses hızının katlarca üzerine çıkması, üstün tahrip gücü, mevcut top-roket mühimmatının bin katı enerjiye sahip imha kapasitesi, top mermisi fiyatına füze menzilinde atış yapabilmesi, radara yakalanmayan ve karşı önlemi olmayan bir sistem olması diye sayılabilir. Ayrıca, uzun menzilli balistik mühimmatlar, hatta uydu fırlatılabilme potansiyeli olması da klasik savunma sistemlerine yönelik üstünlükleri arasında gösterilebilir. Sistem ve mermisinin maliyeti bir füzeyle kıyaslanamayacak kadar düşük, etkin üretimi mümkün ve operasyonu ucuz. Bir füzenin maliyetiyle kıyaslayacak olursak, füzenin maliyetinin binde biri bir maliyete sahip olması diyebiliriz.

Sistem hangi platformlarda kullanılabilir?

Öncelikle kara konuşlu ve sahil konuşlu bataryalarda kullanılabilir. Akabinde mobil platformlarda kullanılması da mümkündür. Bir sonraki adım, gemi üzerinde konuşlu olması. Bu tamamen ihtiyaç ve hedef tanımı stratejisi ile ilgilidir.

“Türkiye dünyada dört ülkeden biridir”

Elektromanyetik fırlatma sistemi klasik savunma sistemlerinin yerini alabilir mi?

Eldeki mevcut sistemlerin yerini almasından ziyade onlara takviye olabilir. Ve diğer sistemlerin yapamadıkları bazı kabiliyette operasyonları yapma imkânı verir.

Türkiye bu alanda kaçıncı sırada rakipleri kimler?

Türkiye şu anda saha prototipi gerçekleştirebilmiş dört ülkeden biridir. Türkiye, ABD, Çin ve ISL (Fransa/Almanya). Japonya, Rusya ve Güney Kore hala laboratuvar ortamında çalışmalarını sürdürüyor.

ŞAHİ 209’un hedefleri neler?

Öncelikli hedefimiz etkili bir kara ve sahil konuşlu batarya ve bunun (mobil olarak) hareketli olabilmesidir. Sonraki hedefimiz ise gemi konuşlu toplar ve yine gemilere yönelik katapult (gemiden uçak kalkışı için kullanılan) sistemleri gerçekleştirmek.

ŞAHİ 209 ismi nereden geliyor?

ŞAHİ ismi, İstanbul kuşatması esnasında Fatih’in, İstanbul’un surlarını yıkmakta kullandığı en etkili silah olan topun ismidir. Bir nevi çağ açıp çağ kapatan silahın ismi. 209 sayısı ise milattan önce 209 yılında kurulan ilk Türk Kara Kuvvetleri’nden geliyor.

Geleceğin savaş teknolojisi nasıl çalışıyor?

Ses hızının 5 katına çıkabilen, dakikada iki atış yapabilen ve bunları yaparken baruta ihtiyaç duymayan “geleceğin savaş teknolojisi” olarak adlandırılan elektromanyetik top sisteminin çalışma prensibi; yüksek akımla oluşturulan manyetik alanın, mühimmat ya da mermiyi ses hızının 5 katı gibi çok yüksek hızlarla itmesine dayanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:43
  1. İstanbul
  2. ŞAHİ 209 Blok 2
  3. saha testlerine başladı ve ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi
  4. Savunma Sanayii Başkanlığı
  5. Türk Kara Kuvvetleri

YORUM YAZ

  • AMİNAMİN1 sa önce
    ALLAH CC DAHAİYİLERİNİ YAPMAK NASİP ETSİNAMİN
  • GökberkGökberk1 sa önce
    Atak milgem bora şahı tufan atmaca bora umtas omtas anka bayraktar........Tüm bunları görüp de yarın eli Chp ye giden Allah şahit ki ya beyinsiz ya müslüman değil.6.filo Türkiyeye saldırmak için hazırda bekliyor
  • ZiyaZiya1 sa önce
    Bu silâhı görüp de Erdoğana oy vermeyen yüzde yüz beyi..zdir
  • HakkıHakkı1 sa önce
    Reisin 17byılda yaptığı silah.Adam bir 27 yıl daha kalsa süper olacagiz
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Erdoğan olmasaydı bu silahı rüyamızda bile göremezdik
  • SerhafiyeSerhafiye1 sa önce
    Dikkat dikkat sayın akit temsilcileri...Chp ve pkk nın yarın seçimin açıklanmasından önce ANADOLU AJANSINI basacaklardı ve Türkiye haritasında istedikleri gibi göstereceklerini söyleyenler var.Hatta Chp nin yarın sabah saatlerinde de çok farklı şeyler yapacağı konuşuluyor.Anlasilan o ki seçim sonuçları netleşme kadar durmayacaklar.Belki de önemli birilerini rehin alıp Erdoğanı tehdit edebilirler.Yarina dikkat edilmeli
  • 1 sa önce

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ergani yerel seçi sonuçları 2019 | Diyarbakır Ergani oy HDP AK Parti oranlarında son durum
  1. Ergani yerel seçi sonuçları 2019 |..
  2. Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
  3. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
  4. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
  5. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
  6. İspanyol aşırı sağına karşı..
  7. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
  8. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
  9. Balıkesirli gençler plajları yaza..
  10. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
  11. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
  12. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
  13. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
  14. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
  15. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
  16. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
  17. Basketbolda maçın ardından
  18. Hakkari'de 25 kilo eroin ele geçirildi
  19. Nakliye komisyoncusu, tartıştığı..
  20. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
  21. YTB destekli "Köprü Akademi" Projesi
  22. Kayıp market işletmecisi ormanda ölü..
  23. Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü
  24. Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisine..
  25. Türkiye sandık başına gidiyor
  26. Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı'..
  27. Vali aracını durdurup yoldaki..
  28. 45 günlük Zeynep bebek zatürreden öldü
  29. Seçim yasakları başladı
  30. Sarıçam yerel seçim sonuçları 2019 |..
İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

Günün Karikatürü

30 Mart 2018
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'