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Teknoloji Dünyada sadece 1 tane var! Türkiye stratejik uçak için harekete geçti
Teknoloji

Dünyada sadece 1 tane var! Türkiye stratejik uçak için harekete geçti

Kiev’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urusky, "Türkiye, halihazırda ikinci An-225’in tamamlanması için finansal destek sağlayabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:16:00 -
Dünyada sadece 1 tane var! Türkiye stratejik uçak için harekete geçti

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urusky, "Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci An-225’nin tamamlanmasına değindiğimizde benim için çok egzotik bir durumdu; ancak uzmanlar düzeyinde daha fazla görülmeye ihtiyaç var. Stratejik nakliye uçaklarıyla ilgileniyorlar, ancak An-124’ü (Ruslan) öneremiyoruz çünkü mevcut olanlara kendimiz ihtiyacımız var ve yenilerini yapamayız. Yapım sürecini teorik olarak tamamlayabiliriz ve yatırımcıların ilgisini çekiyorsa pratikte aynısını yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, 16 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine resmi çalışma ziyareti kapsamında Türkiye’ye geldi. Zelenskıy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmiş ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ülke ilişkileri kapsamında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilmişti.

2019’da, ikinci An-225 uçağının tamamlanması için 300 ila 400 milyon dolara ihtiyaç duyulacağı açıklandı. 2016’da Çin firması Aerospace Indurstry Corporation of China (AICC) ile dünyanın en büyük uçağı An-225’in modernize edilerek ikinci kopyasının üretilmesi konusunda çerçeve anlaşması imzalanmış, ancak proje yarıda kalmıştı.

İkinci uçak Antonov fabrikasında yarıda kalmış gövde ve kuyruk aksamıyla tamamlanmayı bekliyor.

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