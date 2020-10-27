  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti
Aktüel

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:00:14 -
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 44 milyon 17 bin 755 oldu.

ABD, 8 milyon 977 bin 593 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 7 milyon 974 bin 963 vaka ile Hindistan, 5 milyon 415 bin 671 vaka ile Brezilya, 1 milyon 547 bin 774 vaka ile Rusya, 1 milyon 165 bin 278 vaka ile Fransa, 1 milyon 156 bin 498 vaka ile İspanya, 1 milyon 102 bin 301 vaka ile Arjantin, 1 milyon 25 bin 52 vaka ile Kolombiya, 917 bin 575 vaka ile İngiltere ve 895 bin 326 vaka ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 167 bin 780 kişi yaşamını yitirdi, 32 milyon 301 bin 111 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı
Gündem

Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili iddiaya c..
Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler
Gündem

Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la arasında 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyalogları yaşanan esnaftan açıklama geldi. Esnaf, "Mecazi olarak kulland..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay