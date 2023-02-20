Dünyaca ünlü otomobil devi yeni durumu duyurdu: Peugeot 3008 Hybrid yeni fiyatlarıyla görücüye çıktı!

Yeni Peugeot 3008 ve e-5008 modelleri görücü karşısına çıkacak nokta bu modellerle ilgili detaylar yavaş yavaş kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı…. Konu ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi hazırladığımız haber içerisinde bulabilirsiniz. Peugeot tarafından üretilen yeni 2 araba modeli olan Yeni Peugeot 3008 ve Galatasaray modelleri 2023 yılının 2 çeyreği geldiğinde Avrupa için satışa çıkarılacak.

Yeni Peugeot Yeni Peugeot 3008 Ve Galatasaray Modelleri Özel Motoruyla Geliyor

Yoğun çalışmalar ile faaliyetlerini sürdüren Peugeot son dönemlerde elektrikli modeller üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Bununla birlikte elektrikli araçların tamamında kullanmak adına oldukça hafif olan hibrit bir motoru geliştirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Peugeot tarafından çalışmaları sürdürülen bu teknoloji için ilk kullanım tarihi 2024 yılı olarak düşünülüyor. Böylece 2024 yılında üretilecek olan Peugeot Yeni Peugeot 3008 ve Galatasaray modelleri için bu teknoloji ve üretilen motor kullanılacak. Peugeot elektrikli araçlar için kullanılacak sistem için 136 beygir gücündeki PureTech benzinli motor kullanılacak. Bununla birlikte yeni şanzıman altı ileri çift kavramalı olacak. Bunların haricinde küçük boyutlardaki bir elektrik motoru da eklenecek olan tasarım ile sürüş sırasında şarj olan bir batarya da üretilen modellerde bulunacak.

Peugeot Elektrikli Araç Modelleri İle Zirveyi Hedefliyor

Son yıllarda elektrikli araçlara olan yoğun ilgi nedeniyle piyasada yer almak isteyen Peugeot faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Piyasaya süreceği ve ileriki dönemde sürmeyi planladığı elektrikli araç modelleri ile Peugeot her zaman zirveyi hedefliyor. 5haber'e göre: Yeni Peugeot 3008 ve Galatasaray modelleri ile yakın dönemdeki planlarını oluşturan Peugeot, ilerleyen dönemde çok daha gelişmiş modellerle tüketicilerin karşısına çıkmayı planlıyor.

Yeni Peugeot 3008 modeli için satış fiyatının 1.5 milyon üzerinde olacağı söyleniyor. Böylece hiç kimsenin beklemediği kadar yüksek bir tutar üzerinden satışa çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor.