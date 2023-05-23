Dünyaca ünlü milyarder 1 numarada yer aldı: Milyarlar kazandı! Gizemli stratejisi, öngörüsü merak ediliyor!

Hindistanlı sanayici Gautam Adami, dünyanın en büyük milyarderler listesine geri döndü, hem de 1 numaradan. Adani Grup şirketlerinin hisseleri son 3 işlem gününden bu yana güçlü bir artış gösteriyor. Haliyle de Adani'nin net değerinde büyük bir sıçrama yaşandı. Gautam Adani'nin servetinin net değeri son 24 saat için 9 milyar dolardan fazla arttı.

Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Endeksi'nde 1 numaraya yükselen Adani'nin hisseleri 23 Mayıs Salı günü art arda yükselişler kaydetti.

Adani Power ve Adani Green'in de aralarında bulunduğu 5 grup şirketinin hisseleri zirveye ulaşırken Adani Enterprises yüzde 14, Adani Wilmer ise yüzde 10 değer kazandı.

2022'nin son günlerinde Gautam Adani, Forbes'un listesinde 1 numaraya yükselmişti. Adani'nin geride bıraktığı isimler arasında Bernard Arnault ve Elon Musk da yer alıyor.

Son artışla birlikte Gautam Adani'nin servetinin toplam net değeri 55 milyar dolara yükseldi. Ancak Dünyanın En Zenginleri listesinde bu servetle 24. sırada yer alabildi. haberglobal'in derlediği haberde: Her ne kadar son birkaç günde borsada çok değer kazansa da Adani, 2023'ün en çok servet kaybeden milyarderler listesinde halen 1. sırada yer alıyor. Hindenburg'a göre 24 Ocak 2023 tarihinden bu yana servetinde tam 60,7 milyar dolarlık bir erime gerçekleşti.

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