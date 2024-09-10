Dünyaca ünlü fast food zinciri, Türkiye için adını değiştiriyor!

Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, Türkiye'de sürpriz bir karara imza atarak ismini 'Börgır' olarak değiştirdi.

Bu yenilik kararının arkasındaki nedenin ise markanın Türkiye'deki kültüre ve yerel dil kullanımına uyum sağlama amacı içinde olması olarak görülüyor.

"TÜRKİYE'DE BURGER KİNG'İN İSMİ ARTIK "BÖRGIR"

'Börgır' ismiyle Türkiye’de müşterilerine hitap etmeye başlayan dünyaca ünlü restoran zinciri, bu değişikliği sosyal medya üzerinden yaptığı değişiklik ile açıkladı.

Yapılan tahminlere göre ise atılan bu adımın sadece marka ismiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda menülerde de Türkçeleşmiş isimlerin yer alacağı düşünülüyor.