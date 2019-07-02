Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’den sağlıklı yaşam önerileri

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz’ün sağlıklı yaşam, kolay egzersiz ve ideal beslenme tüyoları BİP’ten kullanıcılara sunulacak. Öz’ün ekibinde kalp cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan, Yaşam Koçu Doris Hofer ile şef Ece Zaim bulunuyor.

ABD’deki çalışmaları ve televizyon programlarıyla dünya çapında saygınlık ve şöhret kazanan Dr. Mehmet Öz, özel bir buluşma için İstanbul’a geldi. İletişim ve yaşam platformu BiP’in, kullanıcılarına sunduğu Dr. Öz ve Ekibi kanalındaki yeniliklerin anlatıldığı basın toplantısının ev sahipliğini Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ yaptı.

Sağlıklı yemek tarifleri, diyet, stresle baş etme yöntemleri, ruh ve kalp sağlığı, fitness, güzellik gibi yaşama dair her alanda öneriler içeren kanalın içeriği, yeni bilgilerle güncellenerek zenginleştirildi. Kanalda ayrıca alanında uzman ve popüler üç uzmanın da önerileri yer alıyor. Kalp cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan, yaşam koçu ve fitness uzmanı Doris Hofer ile şef Ece Zaim de uzmanlık alanlarındaki en yeni ve önemli bilgileri kanalda paylaşıyor.

En rahat ve kolay şekilde paylaşılan bu önemli bilgiler üç ana başlıkta toplanıyor.

Bunlardan birincisi sağlıklı yaşam. Genel bilgilerin yanı sıra gündelik hayatta uygulanacak öneriler, faydalı bilgiler video anlatımlı ve makale formatında aktarılıyor.

İkincisi, ideal beslenme. Sağlıklı ve lezzetli tarifler, özel beslenme gerektiren hastalıklara ilişkin öneriler, gıdaların faydalarından maksimum düzeyde nasıl yararlanılabileceği ve besinlerin vücudumuza olan etkileri detaylı şekilde bulunabiliyor.

Üçüncüsüyse kolay egzersiz. Kanalın önemli içerikleri arasında bulunan bu konuda, herhangi bir alete, spor salonuna ihtiyaç duymadan, gün içinde spora vakit ayıramamaktan şikayet edenlerin bahanelerini ortadan kaldıracak çözümler anlatılıyor. Vücuda iyi gelecek egzersiz önerileri kanalı takip edenlere sunuluyor.

Ataç Tansuğ: “İnsanların hayatına dokunmayı hedefliyoruz”

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Dr.Öz ve Ekibi kanalına çok önem verdiklerinin altını çizdi: “Telekom sektörü artık ses ve kısa mesajdan ibaret değil. Hem veriyi iyi kullanan hem de bunu yaparken insanların hayatına dokunan dijital servisler geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamda Türkiye’de üretilen verinin işlenmesi sürecinde yerli istihdamı destekliyor, ham verinin işlenerek finansal değeri yüksek ihracat ürünlerine dönüşmesi hedefiyle çalışıyoruz. Bugün itibariyle Turkcell olarak 38 ülkeye dijital servis ve ürünlerimizi ihraç ediyoruz.

BiP’te de bu doğrultuda herkesin yaşamını güzelleştirecek, hayatlarını kolaylaştıracak, ilgi alanlarına yönelik kanal ve içerikler sunmak üzere çalışıyoruz. Giriştiğimiz her işte hem teknolojiyi hem de toplumsal faydayı önemsiyoruz. Tüm dünyanın tanıdığı, başarılı Türk Doktor Sayın Dr. Öz ve ekibi ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu değerli birliktelik bunun sonuçlarından biri. Buradaki videolardan, tüyolardan, önerilerden kullanıcılarımızın faydalanması hepimizi çok memnun edecek”

Dr. Mehmet Öz: “Haydi birlikte Türkiye’nin sağlığını iyileştirelim”

Dr. Mehmet Öz ise BiP’le işbirliklerinden duyduğu memnuniyeti anlatırken, platform üzerinden yaptıkları paylaşımların insanların sağlığına olumlu etki sağlayacağını anlattı. Dr. Öz, “Sosyal medyada meydana gelen patlama, herkesin yaşadığı coğrafyada söylemek istediklerini kolayca söylediği, öğrenmek istediklerini takip ettiği bir imkan sağladı. BiP bu gelişmedeki bir sonraki adım. Biz insanların yaşamlarını iyileştirmek için sağlık bilgilerini Dr. Öz ve Ekibi kanalından paylaşıyoruz. Bu platformdan sağlıklı ve kaliteli yaşamak için onları motive edecek doğru ve güvenilir bilgilere ulaştıklarından emin olmak istiyoruz. Önerilerimiz obezite, bağırsak şikayetleri, ağrı, anksiyete, yalnızlık ve hatta sağlığınıza zarar verebilecek finansal stresin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Dijital platformda sağlığı yeni yollarla anlatmak için dünyanın en kaliteli içeriğini kullanmayı planlıyoruz. 10 yıllık televizyon tecrübemi, ekibimle birlikte Türk vatandaşlarının yararına uyarlamayı dört gözle bekliyorum. Haydi birlikte Türkiye’nin sağlığını iyileştirelim, böylece birbirimizden ve ailelerimizden daha fazla keyif alalım” dedi.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, “Dr. Öz ve Ekibi” BiP kanalı 100’den fazla dil bilen, 38 milyon indirilme sayısıyla 192 ülkede hizmet veren ve günde 450 milyon mesaj gönderilen BiP’in 260 bin takipçiyle en çok ilgi gören kanalları arasında yer alıyor.