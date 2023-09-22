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Ekonomi Dünyaca ünlü bankadan akaryakıt fiyatları ile ilgili tahmin: Piyasa sallanacak! Petrol tahmini
Ekonomi

Dünyaca ünlü bankadan akaryakıt fiyatları ile ilgili tahmin: Piyasa sallanacak! Petrol tahmini

Yeniakit Publisher
2023-09-22 20:01:00 - 2023-09-22 20:14:40
Dünyaca ünlü bankadan akaryakıt fiyatları ile ilgili tahmin: Piyasa sallanacak! Petrol tahmini

Goldman Sachs’ten yeni petrol tahmini: 12 aylık Brent petrol tahminini açıkladı. Açıklanan rakamın akaryakıt piyasasını uçuracak olarak kayıtlara geçti. Petrol piyasası sallanacak!

Dünya genelindeki petrol piyasası hareketliliği devam ediyor. Ünlü ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, son açıkladığı tahminle akaryakıt fiyatlarının gelecek 12 ay içinde yükselmesine neden olabilecek bir gelişmeye işaret ediyor. Petrol arzındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 20 Eylül 2023 tarihinde Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada, Brent petrolün 12 aylık fiyat tahmininin 93 dolardan 100 dolara çıkarıldığı duyuruldu.

Bu tahmin, petrolün son dönemdeki dalgalı seyrine ve arz kısıtlamalarının yarattığı etkilere dikkat çekiyor

ABD yatırım bankası, bu tahmin değişikliğini, talep artışı ve OPEC+ ülkelerinin arz kısıtlamalarının piyasayı daha da sıkılaştırmasıyla açıkladı. Bu durum, Brent petrolün varil fiyatının 95 dolar sınırına dayandığı bir dönemde gerçekleşti. Goldman Sachs analistleri, talep artışının devam etmesi ve arz kısıtlamalarının devam etmesi halinde Brent petrol fiyatının 100 doları aşabileceğini belirtiyor.

Ancak, bu haberin geldiği gün, Amerika Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesi petrol fiyatlarında bir düşüş yaşanıyor. ABD ham petrolü varil başına 90 doların altına gerilerken, Brent petrol ise yüzde 1'lik bir düşüşle 93 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Bu, piyasanın geleceğe yönelik belirsizliklerle hareket ettiğine işaret ediyor.

Goldman Sachs, ayrıca petrol fiyatlarının son dönemdeki rallisinin artık geride kaldığını ve piyasanın daha dengeli bir seyre girebileceği görüşünü paylaşıyor. Özellikle Suudi Arabistan ve Rusya gibi OPEC+ üyelerinin önemli arz kısıntıları sonrası petrol fiyatları 10 ayın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. kamubulteni'ne göre: Bu gelişmeler, yakın gelecekte akaryakıt fiyatlarının ve enerji maliyetlerinin takip edilmesi gereken önemli konular olarak öne çıkıyor. Akaryakıt tüketenler ve endüstriler, bu fiyat dalgalanmalarının etkilerini takip etmekte.

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