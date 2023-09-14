Dünyaca ünlü banka dolar tahminini duyurdu! Beklenmedik rakam
Fransız banka Societe Generale, dolar kurunun sene sonunda 30 lira olabileceğini tahmin etti. OVP'ye göre dolar kuru yıl sonu için 23,88 olarak duyurulmuştu.
Fransız banka Societe Generale, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz ve dolar/TL tahminlerini güncelledi.
Societe Generale, TCMB’nin eylülde politika faizini 600 baz puanlık artışla yüzde 31'e yükselteceğini öngördü. Analistlerin yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 30 seviyesinde gerçekleşti.
TCMB’den eylülde 600 baz puanlık bir faiz artışı beklediklerini söyleyen SocGen analistleri, 2023 son çeyrek ve 2024 ilk çeyreğe ilişkin tahminlerini de aktardı.
Fransız banka, Merkez’in 2023 dördüncü çeyrekte toplam 600 baz puanlık bir sıkılaştırma yapacağını, 2024’ün ilk çeyreğinde ise 200 baz puanlık bir faiz artışı yapacağını öngördü.
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