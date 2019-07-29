Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'da başladı





İSTANBUL (AA) - Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, erkekler serbest stil müsabakalarıyla Bulgaristan'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde mücadele eden milli sporculardan 55 kiloda Muhammed Karavuş ile 80 kiloda Emre Çiftçi yarı finalde maçlarını kaybetti. Her iki sporcu yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Şampiyonada 65 kiloda Mikail Topal ile 110 kiloda Adil Mısırcı da yarın repesajda mücadele edecek.