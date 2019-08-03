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Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası

- Şampiyonanın 6. gününde milli sporcu Mert İlbars final maçı oynamaya hak kazandı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:49
Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Mert İlbars, finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonaya grekoromen stil müsabakalarıyla devam edildi.

Erkekler 60 kiloda mücadele eden Mert İlbars, yarı finalde Ermenistan'dan Arman Vardanyan'ı sayı tuşuyla 10-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi, final müsabakasında yarın Rus Maksim Skuratov ile karşılaşacak.

Turnuvada mücadele eden milli sporculardan Seyitcan Beytekin, erkekler 55 kilodaki bronz madalya maçında Özbek Abror Atabaev'e 6-4 mağlup oldu.

Şampiyonada yarın Oktay Demir 92 kiloda bronz madalya, Furkan Taş ise 71 kiloda repesaj maçına çıkacak.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:49
  1. Bulgaristan
  2. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
  3. Güreş
  4. Mert İlbars
  5. Sofya

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