Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Organizasyonun üçüncü gününde Tolga Özbek, bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Tolga Özbek, bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonada serbest stil 45 kiloda mücadele eden Tolga Özbek, Hintli rakibi Suraj Sanju Annikari'yi 8-6 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada kadınlar 43 kiloda Zerda Demir ile 73 kiloda Nazar Batır yarın repesajda mücadele edecek.







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