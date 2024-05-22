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Spor Dünya yıldızı emeklilik kararı aldı! Arda Güler veda mesajı yayınladı
Spor

Dünya yıldızı emeklilik kararı aldı! Arda Güler veda mesajı yayınladı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 10:49:00 - 2024-05-22 10:51:21
Dünya yıldızı emeklilik kararı aldı! Arda Güler veda mesajı yayınladı

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kross, aldığı emeklilik kararını duyurdu. Kross, EURO 2024 sonrası futbol kariyerine nokta koyacağını açıkladı. Arda Güler takım arkadaşı için veda mesajı yayınladı.

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Bu haberin ardından, milli futbolcumuz Arda Güler, sosyal medya hesabından Kroos'a yönelik bir veda mesajı yayınladı.

"Seni tanımak, senden öğrenmek paha biçilemezdi Toni abi"

Birlikte oynayabildikleri için çok şanslı olduğunu söyleyen Arda Güler şu paylaşımda bulundu:

"Seni izlemek, her gün sahada inanılmaz şeyler yaptığınıza tanık olmak ve senden bir şeyler öğrenmeye çalışmak... Gerçek bir futbol efsanesiyle aynı sahayı paylaşma şansına sahip olduğum için minnettarım. Gelecekte senin ve ailen için her şeyin en iyisini diliyorum, her şeyin en iyisini hak ediyorsun Toni Abi. Benim için, Real Madrid için ve futbol için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Seni tanımak ve senden bir şeyler öğrenmek paha biçilemezdi."


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Luka Modric: Seninle oynamaktan çok keyif aldım

Toni Kroos ile birlikte adını altın harflerle tarihe yazdıran Luka Modric ise şu sözlerle yıldız isme veda etti:

"Sevgili Toni, Kelimeleri yazmakta zorlanıyorum. Futbol dünyası efsane futbolcunun vedası için üzgün ve itiraf etmeliyim ki ben de üzgünüm. Seninle oynamaktan çok keyif aldım. Real Madrid'in orta sahasını seninle paylaşmak benim için bir onurdu. Seni eşsiz ve özel bir oyuncu yapan niteliklerin var ve artık bir Toni Kroos daha olmayacak."

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