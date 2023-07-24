Dünya yanlıştan dönüyor! Çin'den LGBT'li sapkınlara ağır tokat
Çin Devleti LGBT'li sapkınların yürüyüş yapmasını ve evlatlık edinmesini yasakladı.
Çin hükümeti, LGBT sapkınlığına ilişkin bir dizi yaptırıma karar verdi.
Buna göre, Çin'de eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklandı. Ülke genelinde LGBT yürüyüşlerinin düzenlenmesinin de engelleneceği kanunla ülkede yayınlanacak filmlerde eşcinsel sapkınların yer almasının önüne geçilecek.
Çin öte yandan geçtiğimiz yıllarda LGBT'li bireylerin "dönüşüm terapisine" tabi tutulmasını kararlaştırmıştı.
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