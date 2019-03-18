0553 313 94 23

Dünya Yakın Savunma Federasyonu Akdeniz Bölge Semineri tamamlandı

Dünya Yakın Savunma Federasyonu tarafından düzenlenen Akdeniz Bölge Eğitmenlik ve Vize Semineri tamamlandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:56
Dünya Yakın Savunma Federasyonu Akdeniz Bölge Semineri tamamlandı

Dünya Yakın Savunma Federasyonu tarafından düzenlenen Akdeniz Bölge Eğitmenlik ve Vize Semineri tamamlandı.


Dünya Yakın Savunma Federasyonu tarafından düzenlenen ve Federasyon Başkanı Sistem Kurucusu 10. Dan Grand Master İbrahim Aktürk ve Başkan Vekili Sistem Kurucu Yard. 6. Dan Grand Master Oğuzhan Aktürk yönetiminde Mersin’de düzenlenen Akdeniz Bölge Eğitmenlik ve Vize Semineri tamamlandı. 2013 yılından beri faaliyet gösteren federasyon ‘Şiddetsiz Yakın Savunma’ sloganı ile faaliyetlerini göstermekte ve düzenlediği seminerlerle yeni eğitmenler yetiştiriyor. Seminere katılan tüm eğitmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Yakın Savunma Eğitim modül programı üzerinden, Türkiye’nin dört bir yanında resmi kurum ve kuruluşlara, Çocuk Esirgeme Kurumlarına, ilk, orta, lise öğrencilerine ve sivil halka ücretsiz olarak Yakın Savunma Eğitimi verebilecekler. Federasyon Başkanı İbrahim Aktürk bu sistemi öğrenen insanların sokakta başına gelebilecek herhangi bir saldırıda, kimseye zarar vermeden saldırıyı bertaraf edebileceklerini ve eğitmenlerin bir kısmının askeri ve polis okullarına gittiklerinde faydalı olduğunu ve bulundukları kurumda eğitmenlik yapmakta olduklarını dile getirdi.


Mersin Gençlik ve Spor Şube Müdürü Vedat Akyar da semineri ziyaret ederek yapılan çalışmaları izledi. Akyar, “Sistemden çok etkilendim. Yerli ve milli olan bu sistem diğer sistemlerden çok farklı. Her türlü destek ve yardıma hazırız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH'dan Gazze'de battaniye yardımı
    1. İHH'dan Gazze'de battaniye yardımı
    2. Galatasaray'a geleceği iddia..
    3. Bu görüntüler insanları utandırmalı!..
    4. Döviz kurları
    5. Uganda'da gözaltına alınan 14 Mısırlı..
    6. Barcelona'ya kötü haber!
    7. Erkunt, çiftçiye traktör kredisi..
    8. Şanlıurfa oy kullanma saatleri 2019..
    9. WIN Fuarı'nda "Dijital Fabrikalar..
    10. Bağımsız aday Gökçe Kale Mahallesinde..
    11. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    12. İsmail Erdem: “Aşık Veysel, Mustafa..
    13. Mansur Yavaş yine erkenden gaza geldi!..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler..
    15. Alanya'da kayak festivali renklendirdi
    16. Taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişiyi..
    17. Çanakkale ruhu Metro İstanbul’da
    18. 15 bin kişilik Karakeçi Aşireti AK..
    19. Sucuk ekmek parası geliyor!..
    20. Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi 277..
    21. Aydın Büyükşehir Belediyesi,..
    22. Fırsat Garajı için geri sayım başladı
    23. Şenol Güneş: “Önce Avrupa..
    24. Ecdada vefa; ‘Mihraplı Şehitler Anıtı’
    25. Bağdat, Kahire, Kudüs ve Doha'da 18..
    26. Tuna: "31 Mart’ta Mersin kazanacak"
    27. Mardin’de geleceğin futbolcuları..
    28. Tellioğlu’ndan TEMA’ya ziyaret
    29. Kurallara uymayan sürücüler..
    30. ADÜ öğrencilerine Çanakkale menüsü..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Akın Öztürk: İsrail bizi sattı
    Akın Öztürk: İsrail bizi sattı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun