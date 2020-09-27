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Gündem Dünya Türkiye’yi konuşuyor! Yerli otomobildeki hata payı…
Gündem

Dünya Türkiye’yi konuşuyor! Yerli otomobildeki hata payı…

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, yerli ve milli otomobil olan TOGG için çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Hata yapma lüksümüz yok’ diyen Karakaş, tüm dünya bu anı bekliyor dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:34:00 -
Dünya Türkiye’yi konuşuyor! Yerli otomobildeki hata payı…

Dünyada çığır açan yerli otomobil TOGG projesi için tüm gözler Türkiye’nin üzerindeyken TOGG CEO’su Gürcan Karakaş önemli açıklamalarda bulundu.

Bursa Gemlik’te temmuz ayında temeli atılan yerli otomobil fabrikasında çalışmalar devam ediyor. Gebze’deki teknoloji merkezinde de ekipler hiç durmuyor. Sürecin gidişatı hakkında konuşan Gürcan Karakaş, “Süreçte hiçbir gecikme yok” diyor.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın açıklamaları gündeme damga vurdu.  Tüm dünyanın gözü üzerimizde diyen Karakaş, “Bir teknoloji ürününü sıfırdan yapmak her mühendisin hayalidir. Herkese nasip olmaz. Aracın kendi ülkemiz için yapılıyor olması heyecanımızı katlıyor. Dünyada örneği çok az olan bir proje yapıyoruz. Çekirdek mobilite ekosisteminin kurulumundan bahsediyoruz. 60 yıllık bir otomobil rüyasının devamı var. Onun tamamlanması var. Kendimizi her zaman 24 saat sahnedeymiş gibi hissediyoruz. Bize göre bir rüyanın tamamlanması, hayata geçmesi konusunda bir vazifemiz var. Bu bize müthiş bir enerji veriyor” ifadelerini kullandı.

 

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