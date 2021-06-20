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Sağlık Dünya tedirgin! Kara mantar bir ülkeye daha bulaştı
Sağlık

Dünya tedirgin! Kara mantar bir ülkeye daha bulaştı

Koronavirüsten sonra bir hastalık daha dünyayı tedirgin ediyor. Hindistan’da yayılan kara mantar hastalığı Arjantin'de de tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 12:33:00 -
Dünya tedirgin! Kara mantar bir ülkeye daha bulaştı

Arjantin'de bir kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.

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