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Gündem Dünya tarihinde bir ilk! Sıcaklık rekoru kırıldı
Gündem

Dünya tarihinde bir ilk! Sıcaklık rekoru kırıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-05 10:55:00 -
Dünya tarihinde bir ilk! Sıcaklık rekoru kırıldı

Küresel ortalama sıcaklık 3 Temmuz'da 17,01 dereceyle Ağustos 2016'daki rekor sıcaklık olan 16,9 dereceyi aştı.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

ABD meteoroloji servisi Çevre Koruma Ulusal Merkezinin (NCEP) verilerine göre önceki gün kaydedilen rekor sıcaklık, Ağustos 2016'da ölçülen 16,9 dereceyi aştı.

İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgalarının tüm dünyada etkisini gösterdiği bu dönemde, 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu.

Son haftalarda ABD sıcak hava dalgasının etkisinde bulunurken, Çin 35 dereceyi aşan sıcaklıkla mücadele ediyor. Hindistan'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar 150'yi aşkın can kaybına yol açtı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Zehek ve Hirmend kentlerinde sıcaklık 50 dereceyi buldu.
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dün El Nino koşullarının başladığını duyurdu. El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen WMO'nun açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edildi.

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