Dünya suskun kaldıkça İsrail azıyor! Siyonist terör devleti yine saldırdı

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Siyonist terör devleti İsrail, bahane gerekçelerle Gazzeli Müslümanları öldürmeye devam ediyor. İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi’nden roket fırlatıldığı gerekçesiyle Müslümanlara ait deniz tesislerine saldırdı. Saldırıda çok sayıda Müslüman şehit oldu.

Roket atılıyor bahanesiyle saldırıyor

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze’nin güneyinden fırlatıldığını iddia ettiği roketin açık bir alana düştüğünü belirterek, roket saldırısına misilleme olarak Kuzey Gazze Şeridi’ndeki bir deniz tesisini vurduğunu açıkladı. Siyonist devletin roket bahanesiyle gerçekleştirdiği hava saldırında 10’yakın Gazzeli Müslüman şehit olurken çok sayıda kişi de yaralandı.

Dünya suskun kaldıkça öldürmeye devam ediyor

Siyonist İsrail’in hukuksuz saldırılarına başta AB ve ABD olmak üzere dünya ülkeleri sessiz kalırken, bu sessizliği fırsat bilen terör devleti Filistinli Müslümanları katletmeye devam ediyor. Kudüs’ü işgal niyetini saklama gereği bile duymayan Siyonist devlet, her yönden abluka altına alarak açık cezaevine çevirdiği Gazze’de karadan ve havadan ölüm kusmaya devam ediyor.