0553 313 94 23

Dünya Superbike Şampiyonası

- Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen sezonun 7. ayağındaki ikinci yarışını 2. sırada bitirdi

23 Haziran 2019 Pazar 19:17
Dünya Superbike Şampiyonası


ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 7. ayağının ikinci yarışında 2. oldu.

İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ikinci yarışı, 21 tur sürdü.

İlk yarışta 15. sırayı alan Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımından Jonathan Rea'nın 0.381 saniye arkasında 2. oldu.

Leon Haslam ise mücadeleyi, takım arkadaşı Rea'nın 5.88 saniye gerisinde 3. sırada bitirdi.

Şampiyonanın 8. ayağı, 7 Temmuz'da Büyük Britanya'da yapılacak.


- Sürücüler klasmanı


1. Alvaro Bautista (İspanya): 330 puan

2. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 314

3. Michael van der Mark (Hollanda): 188

4. Alex Lowes (Büyük Britanya): 164

5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 153

6. Toprak Razgatlıoğlu: 121


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 19:17
  1. İtalya
  2. motosiklet
  3. Superbike
  4. Toprak Razgatlıoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak’ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı
    1. Uşak’ta otomobil ile tır çarpıştı: 4..
    2. Ekrem İmamoğlu: “Milyonlarca insana..
    3. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    4. Beyaz Saray, Trump'ın Kim Jong-un'a..
    5. Emre Belözoğlu beklenen imzayı attı!
    6. Trump, İran konusunda "şüphecileri"..
    7. Trump'tan "İran ile savaş istemiyorum"..
    8. Beyaz Saray, Trump'ın Kim'e mektubunu..
    9. AK Partili isimden flaş açıklama:..
    10. Beyoğlu seçim sonuçları 2019 |..
    11. FETÖ'nün askeri mahrem imamı yakalandı
    12. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
    13. Büyükçekmece seçim sonuçları 2019 |..
    14. Çekmeköy seçim sonuçları 2019 |..
    15. Oyun oynarken akrep soktu! Durumu ciddi
    16. Uludağ’da yaralanan turistlerin..
    17. CHP Genel merkezinde coşkulu anlar
    18. Seçim sonuçları sonrası..
    19. Evinin bahçesinde oynayan çocuğu akrep..
    20. Beton santrallerinde lider isim
    21. Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi
    22. Başkan Demir: “Halkımızın yaşadığı..
    23. İmamoğlu: "Halkımıza, İstanbullu..
    24. Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına..
    25. İmamoğlu: "Öncelikle bugünkü 23..
    26. 2019 Afrika Uluslar Kupası
    27. İstanbullu seçimini yaptı! İşte 23..
    28. Çiftçinin umudu ’Pazaryeri boncuğu’
    29. Binali Yıldırım'dan seçim..
    30. Quaresma’dan kritik açıklama!..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!