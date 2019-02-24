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Dünya Superbike Şampiyonası

- Avustralya'da düzenlenen sezonun ilk ayağındaki ikinci yarışta, Aruba takımından Bautista birinci oldu- Toprak Razgatlıoğlu, motosikletinin arızalanması nedeniyle 17. turda yarış dışı kaldı

24 Şubat 2019 Pazar 09:46
Dünya Superbike Şampiyonası


ANKARA (AA) - Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk ayağının ikinci yarışını, Aruba takımının İspanyol pilotu Alvaro Bautista kazandı.

Avustralya'nın Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,445 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Aruba takımından Alvaro Bautista, üçüncü cepten başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Kawasaki takımından Jonathan Rea, ikinci, takım arkadaşı Leon Haslam ise üçüncü oldu.

Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 8. sırada götürdüğü yarışı, 17. turda yaşadığı teknik sorun yüzünden tamamlayamadı.

2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2. yarışı, 16-17 Mart tarihlerinde Tayland'da yapılacak.


- Sürücüler klasmanı


1. Alvaro Bautista (İspanya): 62 puan

2. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 49

3. Marco Melandri (İtalya): 30

4. Alex Lowes (Büyük Britanya): 30

5. Michael van der Mark (Hollanda): 29

11. Toprak Razgatlıoğlu: 10

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:46
  1. Avustralya
  2. motosiklet
  3. Superbike
  4. Toprak Razgatlıoğlu

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