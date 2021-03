Dünya Su Günü'nde öğrencilerden hayata 3 bin ton su hediye!

Uzun süredir dünya gündeminde yer alan küresel ısınma ve yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ve doğal kaynakların israfı, bir kez daha doğanın dengesinin tüm insanlar için ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Bu kapsamda Çınar Koleji, hem doğa hem de insanlık için olmazsa olmazlar arasından yer alan sukonusunda önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan ‘’Çınar Koleji Tasarruf Hareketi’’ni hayata geçirdi.

DAMLA DAMLA TASARRUF

“Bir Damla Su, Bir Dünya Su” mottosuyla başlatılan projede velilerle, evde kolayca yapabilecekleri tasarrufları içeren bir “Tasarruf Kumbarası” tablosu paylaşıldı. Bu kumbarada, yapılan her tasarruf sonucunda, ne kadar suyun israfına engel olunduğuyla ilgili bilgiler yer aldı. Velilerden ve öğrencilerinden de, bu listede yer alan tasarruflardan hangisinin uygulanması mümkünse tablo üzerine işaretlemeleri talep edildi. 4 hafta boyunca her pazar günü veliler, yaptıkları tasarrufları görsel üzerinde işaretleyerek sınıf öğretmenlerine ilettiler. Bu şekilde, her ailenin ne kadar tasarruf yaptığı aşama aşama raporlanmış oldu.

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ İÇİN EN GÜZEL HEDİYE

Çeyrek asırdan beri eğitim dünyasına öncülük eden ve önemli başarılara imza atan Çınar Koleji, tüm öğrencileri ve velileriyle birlikte, 22 Mart Dünya Su Gününü, 3 bin tondan fazla su tasarrufu yaparak kutlamış oldu. Tasarruf hareketine katılan veliler, “küçük tasarruflarla, ne denli büyük bir değer üretilebileceğini bu proje sayesinde görmüş olduk. Bundan sonra da bu bilinci kaybetmeden tasarruflarımızı arttıracak ve çevremizdekileri de bu tasarruf hareketine davet edeceğiz.” dediler.

EĞİTİMİN ÇEYREK ASIRLIK KÖKLÜ ÇINARI…

Çınar Koleji, geleceğimizi imar edecek iyi eğitim almış, başarılı ve erdemli nesiller yetiştirmek gayesi ile “Eğitim Sevgi ile Başlar” diyerek 1995 yılında, İstanbul Bağcılar'da hizmete açıldı.

Ülke çapındaki başarıları, özel eğitim sektörüne getirdiği yenilikleri ve eğitime değer katan projeleri ile alanında kısa sürede önemli bir “eğitim markası” oldu.

Çınar Koleji Bugün;

-Başakşehir Kampüsü

-Esenyurt Kampüsü

-Çekmeköy Kampüsü

-Malatya Kampüsü

olmak üzere 4 büyük kampüs ve

• 1500 kişilik Çınar Kongre Merkezi,

•18 atölyeden oluşan 3 yaşam becerileri merkezi

• Modern Uzay Gözlem Evi,

• Mobil Planetaryum ile eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Kökleri geçmişte dalları gelecekte olan Çınar Koleji, “Başarılı ve Erdemli Nesiller” yetiştirmeye devam ediyor!