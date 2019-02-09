Dünya Snooker Şampiyonası Türkiye'de IBSF tarafından ekim ayında organize edilecek Dünya Snooker Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak

Uluslararası Snooker Federasyonu (IBSF) tarafından ekim ayında düzenlenecek Dünya Snooker Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak. Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 55 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılacağı şampiyona, bu sene Türkiye'nin, 2020 yılında ise Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde 8, masterlar 40 yaş üstünde 4, kadınlarda 2 sporcu temsil edecek. Bu sene İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Snooker Şampiyonası'nda dereceye girecek sporcular (2018 yılının ilk 2 seribaşı sporcusu) bu şampiyonaya katılma hakkı kazanacak.

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