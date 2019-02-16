Dünya şampiyonunun gözü olimpiyat madalyasında





KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Dünya şampiyonu milli tekvandocu Ayşe Dudu Karatay, ilk kez katılacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmak istiyor.

Afyonkarahisar'da 4 yaşındayken geçirdiği trafik kazası nedeniyle sol kolunu kaybeden Ayşe, bir süre atletizm yapmasının ardından 2013 yılında tekvandoya başladı.

Kısa sürede gelişim kaydeden Ayşe, kariyerine 2 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği, 2 Avrupa ikinciliği ile 7 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.

Tokyo'da yapılacak 2020 Paralimpik Oyunları'na katılım noktasındaki son büyük organizasyon olan ve Antalya'da bu ayın ilk haftasında gerçekleştirilen Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda da şampiyonluk elde eden Ayşe, Tokyo'ya gidip başarı elde etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporun milli sporcusu Ayşe Dudu Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978 yılında Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazası sonucunda sol kolunu kaybettiğini ancak eksikliğini hissetmediğini söyledi.

Hayatına tek kolla adapte olduğunu anlatan Ayşe, kendisini hep daha güçlü hissettiğini kaydetti.

Ayşe, atletizmle spor hayatına başladığını dile getirerek, antrenörü Cemal Temel'in spora başlamasında büyük emeği olduğunu bildirdi.

Para-Tekvandonun 2009 yılında dünyada ve Türkiye'de gelişmeye başladığını anlatan Ayşe, "Bunun üzerine antrenörler sporcularla ilgilenmeye başladı. Biz de ilk olarak Halit Yavuz'la tanıştık. Sonra beni o yönlendirdi. Fizik olarak tekvandoya yatkın olduğum söylendi. Kendime güvendim. Yapamam demedim, ilk aylarda hareketlerinizi dengelemeye çalışıyorsunuz. Onları çabuk atlattım. Engeli olmayan sporcuları hareketler anlamında geçtik." şeklinde konuştu.





- "Büyük beklentilerimiz var"





Milli sporcu, antrenmanların karma şekilde yapıldığını ve kendisinin de engelsiz sporcularla çalıştığını aktararak, ilk katıldığı şampiyonada da birinci olacağına inandığını söyledi.

Her konuda kendisine çok güvendiğini belirten Ayşe, "Antrenörüme 'Şampiyon olarak geleceğim.' dedim ve şampiyon olarak döndüm. Son olarak Antalya'da Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'na katıldım. Büyük farkla yendim rakiplerimi, 41-4, 21-0 gibi farklar elde ettim. Antrenörlerimizin tavsiyeleriyle başarı elde ettik." ifadelerini kullandı.

Ayşe, rakiplerinin iki kolu bulunmasından dolayı kendisinden avantajlı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu avantajı ben onlar için dezavantaja çevirdim. Kariyerimde 2 dünya şampiyonluğum, 1 dünya ikinciliğim, 3 Avrupa şampiyonluğum, 2 Avrupa ikinciliğim, 7 Türkiye şampiyonluğum var. Şu anda 2020 Paralimpik Oyunları'na gitmem için problem gözükmüyor. İlk olimpiyatım, büyük beklentilerimiz var. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum, bunun 5 günü çift antrenman ama bunu 3'e çıkarmayı düşünüyorum. Başarı için fedakarlık gerekiyor. 2020 Paralimpik Oyunları'nda hedefim şampiyonluk. Birinciyseniz her şeysiniz, ikinciyseniz hiçbir şeysiniz. Tokyo'dan şampiyon olarak dönmek istiyorum. Tokyo'da şampiyonluk bizim hayatımızı değiştirebilir, ben de hayatımı değiştirmek istiyorum."