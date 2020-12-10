Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Şaziye Erdoğan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilerek oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Milli sporcu, "Yaşam" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Bu fotoğrafı tercih etmesiyle ilgili Şaziye Erdoğan, "Bu fotoğraf, koronavirüs kısıtlamalarıyla beraber evde sıkılan ve sosyal yaşantıları azalan vatandaşlarımız için bir nefes alma fırsatını anlatıyor. Aynı zamanda ben de Nevşehir'de yaşadığım için bu etkinliğe katılma fırsatım oldu, bundan dolayı oyumu bu güzel kareden yana kullanıyorum." diye konuştu.

Şaziye Erdoğan, "Spor" kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli, Malatya'da Fatma Mutlu ile Orhan Mutlu çiftinin yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında stada gidememenin üzüntüsünü yaşamalarını konu alan fotoğraf karesini tercih etti.

Dünya şampiyonu milli halterci, bu fotoğrafa ilişkin, "Ben bu fotoğrafı sadece futbol özlemi değil aynı zamanda spora, seyirciye, rakiplerimize, statlara, salonlara olan özlemi de kapsayan bir kare olarak yorumluyorum. Yakın zamanda koronavirüs atlatmış bir sporcu olarak bu fotoğraf, halter yarışmalarına olan isteğimi, azmimi ve özlemimi canlandırdı. Bu fotoğrafta duygulandığımı söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şaziye Erdoğan, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafını seçti. Bu fotoğrafı oylamasına ilişkin de milli sporcu, "Neredeyse bir asırdır müze olarak kullanılan yapının camiye dönüştürülme kararı biz Müslümanlar ve ülkemiz açısından tarihe geçen bir andı. Gurur ve mutluluk duyarak bu anlamlı fotoğrafı seçiyorum." ifadelerini kullandı.

