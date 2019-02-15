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Dünya şampiyonu milli güreşçi Akbaş anıldı

15 Şubat 2019 Cuma 16:52
Dünya şampiyonu milli güreşçi Akbaş anıldı


TOKAT (AA) - Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 30. yılında Tokat'ın Almus ilçesinde anıldı.

Çevreli beldesindeki Akbaş'ın kabri başında düzenlenen anma töreninde, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, şampiyon güreşçi Akbaş'ı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Güreşin ata sporu olduğuna işaret eden Balcı, "Hüseyin Akbaş benim için Anadolu'nun, Tokat'ın, Almus'un, Çevreli'nin bağrından çıkıp azmeden, asla pes etmeyen bir yiğidin adı. Hüseyin Akbaş ikinci olarak bana şunu ifade ediyor. Dünya şampiyonlukları almış, milletimizin göğsümüzü kabartmış, bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı'mızı sayısız yabancı ülkelerde dinletmiş, ulusal onurumuz, haklı gururumuz olmuştur. Bir milletin zekasını, gücünü, karakterini, ahlakını, yetenek ve yetilerini milletler arası arenada göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Törene Akbaş'ın ailesinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Almus Kaymakamı Hamza İnam, Belediye Başkanı Hüseyin Arıkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çevreli Belediye Başkanı Ercan Gürer ile vatandaşlar katıldı.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:52
  1. Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş
  2. Güreş
  3. Tokat

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