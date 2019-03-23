0553 313 94 23

Dünya rekortmeni İrem’e İşgören vakfı desteği

.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:12
Dünya rekortmeni İrem’e İşgören vakfı desteği

Nevvar Salih İşgören Vakfı, dünya rekortmeni ‘özel sporcu’ İrem Öztekin’i başarılarından dolayı ödüllendirdi


Konak Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan down sendromlu milli sporcu İrem Öztekin, nisan ayında Mersin’de düzenlenecek Türkiye okullar arası yüzme şampiyonası hazırlıkları sırasında Nevvar Salih İşgören Vakfı’nca unutulmadı.


Bayraklı Belediyesi’nin 2013’te açtığı kurs ile yüzme sporu ile tanıştıktan sonra, Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası’nda başladığı madalya avcılığını sürdüren, aynı zamanda 50 metre ve 100 metre kelebek kategorisinde gençler dünya rekorunu elinde bulunduran özel sporcu İrem Öztekin, Dünya Down Sendromu gününden bir gün sonra okulunda ödüllendirildi.


Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti adına Genel Sekreter Mahir Dinç, okul müdürü Ömer Edip Ocakoğlu ile birlikte 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nden "+1 gün sonra", milli sporcu Öztekin’e hediye çantasını takdim etti.


Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Dinç, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendrom Yüzme Milli Takımı sporcusu, sadece kromozom sayısıyla değil, her zaman pozitif gülüşüyle hepimizden bir adım önde olan gururumuz İrem’in yanındayız. Hem vakfımız kurucusu hayırseverlerimiz adını taşıyan okulumuzda başarılı bir öğrenci hem de bursiyerimiz olarak sadece rahmetli İşgören adını değil ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil ediyor. O bir ‘pozitif kulaç’. İrem ile kromozom sayısı kadar madalya sayısına ulaştığında, çok özel bir kutlama yapma konusunda anlaştık" dedi.


Vakıf Genel Sekreteri Dinç, İrem’in ve özel eğitim ihtiyacı olan çocukların dışlanmayıp fırsat verildiğinde neler yapabileceklerine en iyi örneklerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Onların sadece bir gün değil her gün yanlarında olmalıyız. Geleceğin turizmcilerinin yetiştiği bu okulumuzda olduğu gibi onlara ailelerinin yanındaymışlar gibi hissettirmeliyiz. Böylelikle yeni şampiyonlara fırsat vermiş oluruz" diye konuştu.


Milli sporcu İrem Öztekin’e; tablet bilgisayar, Nutuk kitabı ve Türk bayrağı olan çanta hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ay belediye çalışanlarıyla veda yemeğinde bir araya geldi
    1. Başkan Ay belediye çalışanlarıyla veda..
    2. Oto hurdacısında çıkan yangın korkuttu
    3. Sandıklı’da fidanlar toprakla buluştu
    4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yeni..
    6. Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu hem..
    7. Merkezde çay keyfi, kırsalda karla..
    8. Musa Aydın'dan grekoromen güreşçilere..
    9. Pakistan Milli Günü Ankara’da kutlandı
    10. Borç-alacak farkı yükseldi!..
    11. Dünya rekortmeni İrem’e İşgören vakfı..
    12. Terör operasyonunda gözaltına alınan 9..
    13. Gazi yakınları gökyüzüyle buluştu
    14. Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir..
    15. Bakan Akar ve komutanlar Suriye..
    16. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi..
    17. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na..
    18. Sivil trafik polisleri iş başında
    19. Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
    20. Hükümlüler Adalet Ormanı’na fidan dikti
    21. Ovacuma’da fidanlar toprakla buluştu
    22. 400 bin lirayı çaldılar, gazeteciye..
    23. Ömer Günel, seçim çalışmalarını..
    24. Çorlu’da tefeci operasyonuna 6..
    25. Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol..
    26. Devletten aldığı emekli maaşıyla..
    27. Bangladeş’te trafik kazası: 7 ölü
    28. Van’da 144 kilo kaçak tütün ele..
    29. DPÜ’de ‘Çanakkale Zaferinin..
    30. Bolu’da “2050’ye Doğru Ankara İhracat..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok