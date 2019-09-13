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Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi ikinci gününde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları ikişer kez geçildi

13 Eylül 2019 Cuma 19:29
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları tamamlandı.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde pilotlar, sabah Asparan'daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 24,85 kilometrelik İçmeler etabında yarıştı. Pilotlar daha sonra en uzun etap olan 38,15 kilometrelik Çetibeli etabında daha sonra da 16,57 kilometrelik Ula etabında mücadele etti.

Aynı etapları pilotlar öğleden sonra da geçerek Türkiye Rallisi’nin ikinci gününü 6 etap tamamlayarak bitirdi.

İçmeler 1 etabını Fin pilot Jari-Matti Latvala, Çetibeli 1 etabını yine Fin pilot Esapekka Lappi, Ula 1 etabını Fin pilot Jari-Matti Latvala, İçmeler 2 etabını Büyük Britanyalı pilot Kris Meeke, Çetibeli 2 etabını Belçikalı pilot Thierry Neuville, Ula 2 etabını İspanyol pilot Dani Sordo en hızlı olarak geçmeyi başardı.

Yarışlarda zorlu parkurlarda mücadele eden bazı pilotların araçlarında da kaportalarında hasar meydana gelirken, bazılarının ise lastikleri parçalandı.

Türkiye Rallisi'nin ikinci gününde klasman da şu şekilde oluştu:

1. Esapekka Lappi 1.59.53.7

2. Sebastien Ogier 2.00.11.4

3. Thierry Neuville 2.00.12.1

4. Teemu Suninen 2.00.38.1

5. Andreas Mikkelsen 2.00.57.8

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 19:29
  1. Citroen Total WRT
  2. Dünya Ralli Şampiyonası
  3. Esapekka Lappi
  4. Marmaris
  5. Türkiye Rallisi
  6. WRC

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