Dünya Ralli Şampiyonası’nda ikinci durak İsveç

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2019 sezonunun ikinci yarışı İsveç’te koşulacak. 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris’e de taşınacak büyük rekabette ilk yarışın kazananı olan son şampiyon Sebastien Ogier, ikide iki yapmaya çalışacak.

Motorsporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ikinci heyecanı İsveç’te yaşanıyor. 19 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar, bin 466,63 kilometre yol kat edecek. İsveç Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull TV’den takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo’yu son altı yılın Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazanmıştı. Bu sonuçla Fransız pilot 29 puanla pilotlar sıralamasında da liderliğe oturmuştu. Ogier’i bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ve Ott Tanak takip ediyor. 9 şampiyonluğuyla bir ralli efsanesi olan Sebastien Loeb, 2012 yılından beri ilk kez İsveç Rallisi ile birlikte bir kar yarışında mücadele edecek.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye’de

8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11’inci etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.